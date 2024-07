In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha pensato ad una nuova sorpresa per alcuni suoi nuovi clienti di rete mobile. In particolare, per tutti coloro che attiveranno l’offerta mobile TIM Tourist sarà possibile attivare anche l’offerta mobile denominata TIM 100 Giga. In questo modo, gli utenti potranno avere accesso ogni mese a ben 100 GB di traffico dati extra rispetto a quelli già presenti sulla propria offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM Tourist, per questi clienti nuova opzione aggiuntiva con 100 GB

Per alcuni nuovi clienti dell’operatore telefonico italiano TIM sarà possibile attivare una nuova opzione aggiuntiva super interessante. Come già accennato in apertura, i nuovi clienti coinvolti sono coloro che attiveranno l’offerta mobile denominata TIM Tourist. Si tratta di un’offerta rivolta principalmente ai nuovi clienti turisti in Italia.

Questi ultimi, come già detto, potranno quindi attivare un’opzione aggiuntiva denominata Opzione Aggiutiva 100 Giga. Come suggerisce anche il nome, l’opzione in questione prevede 100 GB di traffico dati extra da aggiungere a quelli già presenti sulla propria offerta di rete mobile. In questo modo, gli utenti avranno sostanzialmente 200 GB di traffico dati da utilizzare ogni mese.

L’opzione aggiuntiva 100 GB ha un costo di 5 euro una tantum e sarà attivabile da tutti i nuovi clienti che attiveranno l’offerta TIM Tourist. Quest’ultima offerta include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. In questo caso, il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 14,99 euro al mese.

Ricordiamo che questa nuova Opzione Aggiutiva 100 Giga sarà disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico TIM presso tutti i negozi autorizzati a partire dal 29 luglio 2024 e lo sarà fino a nuova comunicazione.