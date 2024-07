Il OnePlus Open 2, successore del OnePlus Open, potrebbe essere lanciato nei primi mesi del 2025, e già circolano interessanti voci riguardo le sue specifiche tecniche. Secondo il noto leaker cinese Digital Chat Station, sia Oppo che Vivo stanno lavorando su nuovi smartphone pieghevoli, previsti per il primo trimestre del 2025. Considerando che l’Oppo Find N3 è arrivato in Europa come OnePlus Open, si ipotizza che lo stesso schema si ripeterà per la prossima generazione, quindi è lecito pensare che il riferimento sia proprio al OnePlus Open 2.

Un aspetto particolarmente impressionante riguarda la batteria. Digital Chat Station suggerisce che sia Oppo che Vivo equipaggeranno i loro nuovi pieghevoli con il SoC top di gamma Snapdragon 8 Gen 4. Inoltre, entrambi gli smartphone potrebbero essere dotati di una batteria dalla capacità particolarmente generosa. Si parla della possibilità che il OnePlus Open 2 arrivi con una batteria da 6.000 mAh, un significativo upgrade rispetto ai 4.805 mAh del modello attuale. Questa capacità sarebbe superiore anche ai 5.400 mAh del OnePlus 12, che però non è un dispositivo pieghevole.

OnePlus Open 2: i rumor sulla possibile batteria rivoluzionaria

L’indiscrezione è resa ancora più plausibile dal fatto che OnePlus ha recentemente introdotto la tecnologia Glacier Battery. Questa tecnologia, lanciata con l’Ace3 Pro, permette di avere batterie più piccole ma più dense e capienti, fissando nuovi standard per il mercato. Grazie alla Glacier Battery, OnePlus può offrire una maggiore durata senza aumentare le dimensioni del dispositivo, rendendolo più competitivo nel segmento dei pieghevoli.

In conclusione, se i rumor saranno confermati, il OnePlus Open 2 non solo potrebbe rappresentare un notevole passo avanti rispetto al suo predecessore, ma potrebbe anche stabilire nuovi standard nel settore degli smartphone pieghevoli grazie alla sua batteria innovativa. Gli appassionati di tecnologia e i fan di OnePlus dovranno aspettare ancora qualche mese per avere conferme ufficiali, ma le aspettative sono già molto alte.