OnePlus ha recentemente svelato il suo nuovo smartphone, il OnePlus Nord 4, posizionandosi come un solido concorrente nella fascia media del mercato.

Questo dispositivo, con il suo design unibody in metallo, promette prestazioni elevate, un comparto fotografico di qualità e una ricarica rapidissima. Vediamo insieme i pro e i contro di questo smartphone in questa recensione.

Design e materiali:

Il OnePlus Nord 4 è il primo dispositivo unibody in metallo al mondo, realizzato con un unico blocco di alluminio. Questo conferisce un aspetto moderno e premium, ma comporta anche che il dispositivo tenda a scaldarsi rapidamente durante l’uso intenso.

Disponibile in tre colorazioni – Oasis Green, Mercurial Silver e Obsidian Midnight – il design è elegante e offre un buon grip grazie ai frame squadrati. Tuttavia, il riscaldamento del dispositivo può essere un problema, soprattutto durante le giornate calde.

Display e audio:

Il display OLED del OnePlus Nord 4 offre neri profondi e colori vibranti, con una buona luminosità anche sotto la luce diretta del sole. È possibile selezionare diverse modalità di colore e il refresh rate può essere impostato fino a 120 Hz, garantendo fluidità nelle animazioni.

L’audio stereo è di alta qualità, rendendo l’esperienza audiovisiva complessivamente eccellente.

Comparto hardware e prestazioni:

Il OnePlus Nord 4 è equipaggiato con il processore Snapdragon 7 Plus di terza generazione, che offre una combinazione di potenza e efficienza energetica. La versione top di gamma da noi testata include ben 16 GB di RAM LPDDR5X, che garantiscono un multitasking fluido e la possibilità di gestire applicazioni pesanti senza rallentamenti. L’archiviazione interna ammonta a 512 GB, offrendo spazio più che sufficiente per app, foto, video e documenti. C’è anche una variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, che rappresenta una valida alternativa per chi ha bisogno di meno memoria.

Le prestazioni del OnePlus Nord 4 sono notevoli anche durante l’esecuzione di giochi grafici intensivi come Real Racing 3. Grazie alla GPU Adreno 650, i giochi funzionano senza problemi, con tempi di caricamento ridotti e un’esperienza visiva fluida. Tuttavia, durante le sessioni di gioco prolungate o altre attività ad alta intensità, il dispositivo tende a riscaldarsi, un problema legato al telaio in alluminio che dissipa il calore.

Questo riscaldamento non influisce drasticamente sulle prestazioni, ma può risultare scomodo al tatto.

Batteria e autonomia:

La batteria da 5500 mAh del OnePlus Nord 4 offre un’ottima autonomia, spesso superando la giornata di uso medio. La ricarica SuperVOOC a 100 W permette di passare da 0 al 100% in circa mezz’ora, garantendo una rapida ripresa dell’operatività in caso di batteria scarica.

Comparto fotografico:

Il OnePlus Nord 4 è dotato di un comparto fotografico di alta qualità, che lo rende competitivo anche rispetto a smartphone di fascia superiore. La fotocamera principale utilizza un sensore Sony IMX 600 da 50 megapixel, che cattura immagini dettagliate e con una buona gamma dinamica. La qualità delle foto scattate con la fotocamera principale è eccellente, con colori vivaci e una nitidezza che permette di apprezzare anche i dettagli più minuti.

La fotocamera grandangolare da 8 megapixel, pur avendo una risoluzione inferiore, offre scatti di buona qualità. Sorprende positivamente la consistenza dei colori tra la fotocamera principale e quella grandangolare, che spesso presentano differenze significative nei dispositivi concorrenti. La fedeltà cromatica e la pasta delle immagini rimangono omogenee, anche passando da una lente all’altra. La modalità HDR è efficace nel recuperare dettagli nelle zone d’ombra e nelle aree illuminate, migliorando ulteriormente la qualità delle foto.

La fotocamera frontale da 16 megapixel è adeguata per selfie e videochiamate, offrendo una buona resa anche in condizioni di luce variabile. Per quanto riguarda la registrazione video, il OnePlus Nord 4 supporta il 4K fino a 60 FPS, consentendo di catturare filmati fluidi e ricchi di dettagli. Le modalità slow motion permettono di registrare a 120 FPS in Full HD e a 240 FPS in HD, offrendo opzioni versatili per la creatività video.

Software:

Il OnePlus Nord 4 esegue OxygenOS 14.1, un software ben ottimizzato e fluido. OnePlus garantisce 6 anni di aggiornamenti di sicurezza, e il dispositivo include il software Trinity Engine basato sull’intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni della CPU, RAM e ROM.

Numerosi strumenti smart basati sull’IA sono integrati, rendendo il dispositivo ancora più efficiente e intuitivo.

Conclusioni e prezzo:

Il OnePlus Nord 4 si distingue per il suo design unico e prestazioni solide. Tuttavia, il riscaldamento del dispositivo potrebbe essere un problema per alcuni utenti. Il comparto fotografico è di alta qualità e l’autonomia della batteria, unita alla ricarica super veloce, rappresentano grandi punti di forza.

Il prezzo parte da 499,99 € per la versione 12 GB + 256 GB e arriva a 599,99 € per la versione 16 GB + 512 GB. Un prezzo competitivo, considerando le caratteristiche offerte.