Il noto operatore italiano attinte viola ha deciso di dare una scossa al proprio mercato introducendo una promozione che certamente sarà gradita a tantissimi utenti dal momento che in un’unica soluzione offre tantissimi gigabyte di traffico dati e anche la possibilità di utilizzare la connettività 5G.

Ovviamente si tratta di un tentativo da parte dell’operatore di conquistare una fetta di utenza decisamente importante, proponendo una promozione con caratteristiche difficilmente rilevabili al giorno d’oggi sul mercato, come se non bastasse quest’ultima gode di tantissimi servizi inclusi nel prezzo che concorrono a rendere il tutto decisamente più accattivante.

La promo in circolazione

La promozione in questione ha il titolo di Ho200Gb e garantisce a chi la sottoscrive ben 200 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, il tutto ha un costo di 9,99 € al mese, ma non è tutto, infatti il noto operatore viola consente anche di attivare una eSIM e di poter personalizzare il proprio numero di telefono alla modica cifra aggiuntiva di 4,99 € in più da corrispondere al momento dell’attivazione del numero.

Promozione in questione è dedicata a tutti coloro che effettuano la portabilità del numero ma anche a coloro che scelgono di attivare un nuovo numero da zero, ovviamente tutti i maggiori operatori virtuali sono supportati come: CoopVoce, PosteMobile e Iliad, l’obiettivo è infatti quello di aumentare il proprio volume di mercato richiamando a se tantissimi utenti.

Come se non bastasse l’operatore consente di usufruire del servizio soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’attivazione, la promo non ha costi di attivazione aggiuntivi e soprattutto consente di accedere ad un’assistenza in tempo reale direttamente tramite WhatsApp, possibilità che al giorno d’oggi solo in pochi possono garantire ai propri clienti e sulle quali ho mobile ha lavorato molto per rendere il proprio servizio decisamente più accattivante e competitivo.