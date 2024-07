Se cercate l’opzione perfetta per cambiare gestore senza rinunciare a una connessione potente e a un ampio pacchetto di dati, Iliad ha l’offerta ideale: GIGA 120. Tale promozione offre una combinazione imbattibile di vantaggi a un prezzo incredibilmente conveniente. Per soli 7,99 euro al mese, mette a disposizione ben 120GB di dati utilizzabili in 4G/4G+. Ciò garantendo una connessione veloce e affidabile ovunque ci si trovi. Ma non è tutto. L’offerta include anche minuti ed SMS illimitati. Un’opzione che permette di restare sempre connessi per comunicare liberamente con amici e familiari. Il tutto senza preoccuparsi dei costi aggiuntivi.

Iliad offre una nuova promo imperdibile

Una delle caratteristiche più apprezzabili è la sua flessibilità. Oltre a poter utilizzare i minuti e gli SMS illimitati in Italia, è possibile usufruirne anche in Europa senza costi aggiuntivi. A ciò vengono aggiunti anche 9GB dedicati al roaming. Gli utenti possono dunque viaggiare tranquillamente sapendo di poter utilizzare il proprio smartphone senza brutte sorprese sulla bolletta.

Ma le vantaggiose caratteristiche non finiscono qui. Con l’offerta GIGA 120 gli utenti hanno accesso a una serie di servizi extra che rendono l’esperienza di utilizzo dello smartphone ancora più piacevole e conveniente. Tra tali servizi è disponibile l’opzione per il richiamo automatico, l’hotspot senza costi aggiuntivi e la possibilità di utilizzare il telefono senza scatti alla risposta. Elementi che migliorano tutta l’esperienza di comunicazione e connessione.

Un altro aspetto fondamentale da sottolineare è la trasparenza di tale offerta. Non ci sono vincoli contrattuali nascosti e il prezzo di 7,99 euro al mese rimane stabile nel tempo. Ciò garantisce agli utenti la tranquillità di poter godere di tutti i benefici della promozione senza sorprese sulla bolletta mensile. Se vi interessa passare ad Iliad non lasciatevi sfuggire questa occasione. Attivando subito l’offerta GIGA 120 è possibile godere di una connessione veloce e affidabile ovunque, in Italia e in Europa.