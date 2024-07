Uno sconto davvero inedito ed esclusivo vi attende oggi sull’acquisto di Realme GT 6T, lo smartphone che fa sicuramente parlare tutti di sé, mettendo a disposizione del pubblico un rapporto qualità/prezzo più unico che raro, oltre a prestazioni di livello decisamente superiore.

Le dimensioni di questo smartphone sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, riuscendo difatti a raggiungere circa 162 x 75,1 x 8,65 millimetri di spessore, oltre ad un peso di 191 grammi. Tutto è possibile data la presenza di un ampio display da 6,78 pollici di diagonale, che allo stesso tempo presenta una risoluzione di 1264 x 2780 pixel, con refresh rate massimo a 120Hz, e soprattutto tecnologia LTPO AMOLED (protezione Gorilla Glass Victus 2).

Realme GT 6T: attenzione all’offerta Amazon

La promozione disponibile su Amazon è indubbiamente una delle più originali ed interessanti, se partite dalla consapevolezza che il prodotto in questione di base ha un prezzo di 549 euro. In questi giorni è stato applicato uno sconto, pari al 33% del valore originario, che l’ha portato a costare solamente 367 euro. Potete collegarvi qui per l’acquisto.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, è bene sapere che lo smartphone, nella parte posteriore, presenta una coppia di sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, che viene affiancato dalla presenza di un secondario da 8 megapixel, il quale è un ultragrandangolare che punta ad ampliare il più possibile il campo visivo di ripresa della scena. Nella parte anteriore, invece, ecco arrivare un sensore fotografico da 32 megapixel, con apertura F2.45, il tutto per riuscire a riprendere al massimo in 4K a 60fps. La batteria, se interessati, è un componente da 5500mAh, che supporta ricarica rapida e, dati alla mano, dovrebbe garantire una buonissima autonomia complessiva, così da facilitare l’utilizzo sul medio-lungo periodo ad ogni singolo consumatore.