Considerando gli accessori da gaming, soprattutto legati all’informatica, non tanto alle console, uno dei brand di maggiore successo è sicuramente Logitech, realtà conosciutissima in tutto il mondo, capace di sfornare periodicamente elementi di qualità, a prezzi comunque più che abbordabili.

Oggi avete l’occasione, grazie alla promozione Amazon, di acquistare le Logitech G G435 Lightspeed, trattasi di cuffie da gaming wireless completamente bluetooth, quindi che possono essere tranquillamente utilizzate con qualsiasi sistema operativo, sia esso iOS, Android, Windows o MacOS. Sono un modello over-the-ear, le cosiddette cuffie a padiglione per intenderci, con microfoni integrati, perfetti per riuscire a gestire le sessioni di gaming con amici, e capaci comunque di garantire una autonomia complessiva molto elevata.

Logitech, cuffie da gaming in super sconto oggi

Su Amazon potete acquistare le cuffie Logitech G G435 Lightspeed ad uno dei prezzi migliori che abbiate mai visto, proprio perché al giorno d’oggi il valore consigliato di 87,99 euro è stato ridotto di circa il 43%, sino ad arrivare ad un prezzo finale che corrisponde a soli 49,99 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, le cuffie sono caratterizzate dalla presenza di una batteria integrata che, dati alla mano, riesce comunque a garantire circa 18 ore di utilizzo continuativo, con supporto alla ricarica rapida, che può sicuramente aiutare nel momento del bisogno. Coloro che sceglieranno di acquistarle potranno decidere tra 4 colorazioni differenti, non assicuriamo però che i prezzi non cambino tra le varianti disponibili.

In ultimo ricordiamo che il prodotto viene commercializzato con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce a coprire ogni difetto di fabbrica, ma non gli eventuali danni accidentali che lo stesso utente potrebbe effettivamente andare a causare al prodotto stesso.