In questi ultimi mesi l’Italia si sta ritrovando ad avere a che fare con un fenomeno che sta godendo di una diffusione davvero senza precedenti, stiamo parlando delle truffe online e soprattutto delle truffe perpetrate tramite WhatsApp.

Generalmente le truffe online sono una tipologia di attacco che colpisce gli utenti nel tentativo di portarli a perdere grosse somme di denaro oppure dati di primaria importanza da poter utilizzare come metodo di accesso ad altre risorse, come ad esempio l’identità digitale, con un danno per la privacy, a dir poco incalcolabile.

Se tutto ciò poniamo ovviamente la piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta, è facile intuire che la situazione diventa decisamente complicata, i truffatori hanno infatti capito che utilizzare WhatsApp come metodo di diffusione aumenta sensibilmente le loro possibilità di successo.

Nuova truffa sbarca in Italia

La nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani, nello specifico utilizza proprio WhatsApp come canale di diffusione ed esordisce come un messaggio del tutto inatteso da parte di un numero sconosciuto e con un prefisso abbastanza inusuale.

Il messaggio in questione recita semplicemente ciao, solo che in caso di risposta da parte dell’utente mostra poi un’altra sequela di messaggi inviati direttamente dai truffatori che offrono alla vittima un guadagno facile sul web tramite specifiche istruzioni da seguire, queste ultime però porteranno la vittima a consegnare nelle mani dei truffatori i suoi dati sensibili come i codici di accesso bancari che potranno così essere utilizzati per derubarla.

Per evitare di cascare in questa truffa, ora che ne siete a conoscenza tutto ciò che dovete fare è semplicemente ignorare il messaggio e bloccare il numero che ve l’ha mandato, ovviamente eliminare la chat e un passo in più che sicuramente male non fa, ricordate di avere sempre un occhio attento e vigile e di restare sempre informati su queste vicende.