Il Google Pixel 8 Pro è il top di gamma del momento, un prodotto che, in attesa di conoscere da vicino i nuovi Google Pixel 9, risulta essere forse il migliore in termini di rapporto qualità/prezzo. Il modello è infatti disponibile all’acquisto su Amazon ad un prezzo veramente interessante, tanto da presentare una riduzione effettiva di circa 200 euro.

La scheda tecnica di questo smartphone parte ovviamente dalle sue dimensioni, che raggiungono 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira sui 213 grammi. Il dispositivo mobile ha inoltre un processore di ottima qualità, il Google Tensor G3 che tanto ha fatto discutere, in positivo, accoppiato con GPU Immortalis-G715s MC10, ed anche fino a 12GB di RAM con 1024GB di memoria interna (sfortunatamente non risulta essere espandibile in nessun modo).

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare i codici sconto Amazon gratis e le migliori offerte del momento.

Google Pixel 8 Pro: ecco l’occasione del momento

Il risparmio è garantito sull’acquisto di uno smartphone che vuole sicuramente far parlare di sé, il prodotto in questione viene proposto al pubblico oggi a soli 943 euro, contro un listino di 1159 euro. Ciò corrisponde, in parole povere, al 19% di sconto effettivo e 215 euro in meno. Il tutto ricordando essere completamente no brand con garanzia di 24 mesi. Apritelo subito a questo link.

Continuando a snocciolare le sue specifiche, possiamo notare essere caratterizzato dalla presenza di un display da 6,7 pollici di diagonale, con alle spalle una risoluzione 1344 x 2992 pixel, tecnologia LTPO OLED, refresh rate di 120Hz, il tutto con 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus, contro graffi e urti. Il comparto fotografico è rappresentato dalla presenza di 3 sensori, di cui il principale è da 50 megapixel, seguito poi a ruota da altri due sensori da 48 megapixel, che arrotondano le ottime specifiche tecniche del prodotto stesso.