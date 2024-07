Truffa con un messaggio insolito: prestate molta attenzione in mail

Ancora una truffa e ancora un inganno, anzi due. Sono infatti due i messaggi che stanno girando e che stanno riuscendo a fregare le persone in poco tempo. Stando a quanto riportato, il tentativo di truffa che sta girando avrebbe l’obiettivo di rubare dati e soldi alle persone senza che queste neanche se ne accorgano.

Truffa incredibile: questo messaggio indecifrabile mette in crisi le persone

“Salve

Mi scuso sinceramente per questo modo di contattarvi. Spero che non le sembri strano. Vorrei farle una proposta importante che sicuramente dar? un nuovo significato alla sua vita quotidiana. La prego di ricontattarmi per sapere di cosa si tratta!

Cordiali saluti!

Signora Rachel David“.

In realtà anche un altro messaggio è arrivato a più utenti che hanno provveduto a segnalarlo subito. Come si può leggere in basso si tratta di un chiaro invito ad una conoscenza, il quale dovrebbe fare capo ad un sito di incontri. In realtà non c’è niente di reale in tutto questo, ma solo la volontà di portare a termine il compito della truffa: rubare i dati e soldi.

“Ciao, come stai? Ti invito a conoscerci subito.

Voglio vendicarmi di mio marito per il fatto che ancora una volta ha attirato la mia attenzione con la sua amante.

Il mio amico mi ha mostrato le tue foto e ho subito capito che avevo bisogno di te.

Sei un uomo molto bello e sexy, mi sono innamorato di te.

Sono sicuro che ci divertiremo molto, per favore scrivimi su questa pagina, il mio profilo è contrassegnato con Kiss-beauty-017.

Aspetterò il tuo messaggio!”

In entrambi i casi i messaggi sono scritti molto male e già da questo si dovrebbe riuscire a capire dove si vuole andare a parare. La truffa sta girando da giorni e ad essere colpiti sarebbero stati davvero tanti utenti. Fate molta attenzione e tenete sempre gli occhi bene aperti.