Il prezzo delle Sony WH-1000XM5 è quasi dimezzato in questi giorni su Amazon, l’occasione è ghiottissima e potrete essere i primi a risparmiare al massimo delle vostre possibilità, sull’acquisto di un paio di cuffie di altissimo livello.

Definite da molti come le top di gamma tra le top di gamma, le Sony WH-1000XM5 possono essere acquistate al giorno d’oggi in svariate colorazioni, nel nostro caso vi abbiamo inserito l’Argento, ma nessuno vi vieta di optare per il Nero. Sono cuffie over-the-ear, quindi che non penetrano all’interno del canale uditivo, con cancellazione attiva del rumore, forse la migliore in assoluto in circolazione.

Sony WH-1000XM5: che prezzo su Amazon

Acquistate subito le Sony WH-1000XM5 al prezzo più conveniente delle ultime settimane, infatti avete la perfetta occasione per raggiungere un risparmio superiore al normale, offrendo la possibilità di acquistarle a soli 258 euro, con un’offerta che prevede una riduzione effettiva del 38% sul listino originario. Premete qui per completare l’acquisto.

Come tanti di voi sicuramente sapranno, le cuffie oggetto del nostro articolo sono completamente wireless, ovvero possono essere tranquillamente utilizzate senza l’ausilio di un cavo fisico, risultando compatibili con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS, al pieno delle loro funzioni e funzionalità. La connessione multipoint è chiaramente il suo fiore all’occhiello, poiché permette ai consumatori di collegarle contemporaneamente a due device, senza dover effettuare disconnessioni di alcun tipo. La batteria è un componente sufficientemente capiente, che può garantire fino a 30 ore di utilizzo continuativo, con supporto alla ricarica rapida; da segnalare la compatibilità con gli assistenti vocali, quali sono Amazon Alexa e Google Assistant (ma anche Siri), per controllare le cuffie direttamente con la propria voce, senza l’ausilio delle mani.