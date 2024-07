Vodafone: grandi offerte contro CoopVoce, ecco le Silver a 5 EURO

Per riuscire a tenere sotto scacco Vodafone questa volta servirà veramente un miracolo alla luce delle grandi offerte che ha proposto. Il gestore anglosassone infatti è riuscito a mettere in piedi delle offerte che qualcuno aveva già visto a fine 2023.

Questa si chiama Silver ed includono al loro interno tutto quello che c’è di meglio nel panorama della telefonia mobile italiana. Minuti, messaggi e giga sono disponibili in grande quantità, peraltro con prezzi molto più accessibili rispetto allo storico del provider.

Vodafone: le due offerte migliori del momento, ecco le Silver da prendere al volo

Partendo dalla prima proposta, questa ha un prezzo di soli 7,99 € mensili. La Silver 100 riesce a garantire minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile o fisso, 200 messaggi verso tutti e 100 giga in 4G per la navigazione in Internet.

La seconda è già più interessante anche se il prezzo lievita fino a 9,99 € al mese. Vodafone qui consente di avere gli stessi minuti illimitati e gli stessi 200 messaggi dell’offerta precedente ma con 150 giga in 4G per Internet.

Vodafone vuole dunque dominare e probabilmente ci riuscirà con queste due offerte che infatti stanno andando alla grande. Dopo aver lanciato le sue Silver, il gestore ha chiarito che non tutti possono sottoscriverle. L’obiettivo primario dell’azienda è quello di mettere a disposizione la sua gamma solo per coloro che provengono da gestori virtuali e da Iliad. Scontrarsi con queste realtà è infatti obbligatorio per riuscire a risalire la china velocemente.

Oltre a questo bisogna anche ricordare che Vodafone è sempre piena di opportunità: c’è la possibilità di avere 50 giga in più. Ai contenuti che sono stati descritti sopra, può essere aggiunta questa somma di giga semplicemente scegliendo il servizio di ricarica automatica gratuita SmartPay. Non si paga nulla e si ha un vantaggio in più. Un altro grande regalo riguarda il prezzo delle due offerte per il primo mese: i fortunati che potranno sottoscriverle, pagheranno solo 5 €.