Dal prossimo 8 agosto 2024, CoopVoce presenterà una nuova opportunità per i nuovi clienti. Si tratta dell’offerta Evo 50, che sarà disponibile fino al 4 settembre 2024. Al costo mensile di 5,90€, Evo50 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 50GB di traffico dati in 4G. Questa soluzione è riservata ai nuovi utenti che effettuano la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

Oltre ai vantaggi inclusi sarà fatto ricevere un bonus di 25€ di traffico telefonico. Il quale potrà essere utilizzato per coprire il costo dei primi quattro rinnovi mensili dell’offerta. Ciò significa che, dopo aver pagato il primo mese, i clienti potranno usufruire di quattro mensilità gratuite grazie al traffico bonus ricevuto. L’offerta sarà disponibile sia nei negozi Coop che online. Con diverse modalità di attivazione, inclusa l’opzione eSIM.

CoopVoce: dettagli sull’attivazione e altre informazioni utili

Per attivare la promo Evo 50 i nuovi clienti possono recarsi in un negozio Coop o prenotare online con ritiro in un punto vendita. In alternativa, è possibile attivare la scheda tramite spedizione a casa con un costo iniziale di 10€. Di cui 1 euro di traffico telefonico. CoopVoce offre anche un’opzione di identificazione rapida tramite SPID. La quale consente di completare l’attivazione in pochi minuti.

Gli utenti attuali dell’operatore possono passare all’offerta Evo50 pagando una tariffa una tantum di 9,90€. La quale sarà detratta dal credito residuo della SIM. Ad ogni modo, il bonus di 25€ è riservato esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità. La velocità massima di navigazione è di 150Mbps in download e 50Mbps in upload. In più, il gestore offre il servizio VoLTE per le chiamate su rete4G, disponibile automaticamente per i dispositivi compatibili. In caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, il cliente ha 30 giorni per ricaricare la SIM prima che l’opzione venga disattivata. Se siete interessati ad altre soluzioni vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.