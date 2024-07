Apple ha recentemente aderito a un impegno condiviso con altre grandi aziende tecnologiche per rispettare le nuove misure di salvaguardia legate all’intelligenza artificiale stabilite dall’amministrazione Biden. Questo accordo, sebbene volontario e non ancora vincolante, prevede che i principali sviluppatori di sistemi IA rispettino una serie di linee guida focalizzate su sicurezza, protezione e responsabilità sociale.

Il nuovo Defense Production Act di Biden

L’iniziativa, introdotta tramite un ordine esecutivo dall’amministrazione Biden, richiede che le aziende coinvolte condividano regolarmente con il governo americano i risultati dei test di sicurezza dei loro sistemi e tutte le informazioni essenziali per la protezione del paese. Questo è in linea con quanto previsto dal Defense Production Act, che regola la sicurezza nazionale.

Il documento, annunciato dalla Casa Bianca a luglio, stabilisce nuovi standard per la sicurezza dell’IA, la protezione della privacy degli americani, e la promozione dell’equità e dei diritti civili. Mira anche a difendere i consumatori e i lavoratori, incoraggiare l’innovazione e garantire la leadership americana nel settore tecnologico.

Tra le prime aziende ad aderire a queste linee guida ci sono giganti come Amazon, Google, Microsoft e OpenAI. L’accordo resterà valido fino a quando il Congresso non approverà leggi specifiche per regolamentare ufficialmente l’IA. Apple, da parte sua, ha recentemente introdotto nuove funzionalità basate sull’IA, integrate nel suo ecosistema sotto il nome di Apple Intelligence, che verranno lanciate con iOS 18 previsto per settembre. Tuttavia, queste novità non saranno immediatamente disponibili in Italia a causa di limitazioni locali.

La collaborazione di Apple con OpenAI per includere ChatGPT in Apple Intelligence ha attirato l’attenzione di Elon Musk, il quale ha risposto impedendo ai suoi dipendenti di utilizzare iPhone come dispositivi personali.

Adottando questo codice di condotta volontario, Apple potrebbe evitare controlli normativi diretti sulle sue tecnologie di IA. Sebbene il presidente Biden abbia elogiato i benefici dell’IA, ha anche sottolineato i rischi associati e ha chiesto alle aziende di sviluppare tali tecnologie in modo responsabile. La Casa Bianca ha fatto sapere che le agenzie federali hanno raggiunto gli obiettivi dell’ordine esecutivo in soli 270 giorni dalla sua firma ufficiale, avvenuta lo scorso ottobre.