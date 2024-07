WABetaInfo ha dichiarato che WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione. Quest’ultima è, al momento, riservata per il suo client Web. Si tratta di un’opzione che permetterà agli utenti di creare nomi utente unici. Il meccanismo è simile a quello presente su altre piattaforme come Telegram. Tale funzione, individuata lo scorso anno sempre da WABetaInfo, offrirà agli utenti la possibilità di personalizzare i propri profili e di connettersi con altri. Il tutto senza la necessità di condividere il numero di telefono. In tal modo viene garantito un ulteriore livello di privacy. Al momento, non è ancora noto quando la funzionalità sarà disponibile.

La nuova caratteristica permetterà agli utenti di scegliere un nome utente unico. Quest’ultimo diventerà il loro identificatore principale. Dai recenti aggiornamenti di WhatsApp Web, sembra che l’azienda stia lavorando a una nuova interfaccia per integrare al meglio tale novità.

WhatsApp introduce una nuova funzione

Dallo screenshot diffuso dalla fonte, si evince che l’app sta ancora esplorando l’implementazione dell’opzione. A differenza di altre piattaforme come Discord, dove i nomi utente possono includere discriminatori o tag, su WhatsApp ogni nome utente sarà unico. In tal modo verrà evitata confusione e duplicazioni. Durante il processo di configurazione, gli utenti dovranno verificare la disponibilità del nome desiderato. In tal modo potranno assicurarsi che sia unico.

Tale cambiamento non solo migliorerà la privacy, ma semplificherà anche la ricerca e la connessione. È importante sottolineare che i contatti che già possiedono il numero potranno continuare a contattare gli altri individui. Un’opzione che garantisce continuità nei rapporti esistenti.

Al momento, la funzione si trova ancora in fase di sviluppo. Dunque, non sono disponibili dettagli certi sulla data di rilascio. Il processo di sviluppo comprende numerosi test e perfezionamenti per garantire che la funzionalità soddisfi le aspettative degli utenti. Il tutto offrendo un’esperienza priva di bug che potrebbero causare malfunzionamenti. L’integrazione di un sistema basato su nomi utente richiede modifiche significative all’infrastruttura esistente. Ecco perché non è ancora stata definita una tempistica precisa per il lancio su WhatsApp.