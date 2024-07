Meta ha celebrato un importante traguardo oggi con l’annuncio del CEO Mark Zuckerberg, il quale ha rivelato sul suo canale WhatsApp che la celebre app di messaggistica ha raggiunto i 100 milioni di utenti attivi mensili negli Stati Uniti. Questo risultato rappresenta una significativa conquista per Meta, considerando che WhatsApp è storicamente rimasta una piattaforma di nicchia nel mercato statunitense. Negli Stati Uniti, infatti, iMessage continua a dominare le preferenze degli utenti, complice la massiccia diffusione degli iPhone.

Meta celebra il suo successo negli Stati Uniti

Nel corso dell’ultimo anno, Meta ha intensificato i propri sforzi per conquistare il pubblico americano, promuovendo vigorosamente la crittografia end-to-end di WhatsApp e cercando di contrastare l’abitudine consolidata di inviare SMS. I risultati, secondo quanto riportato dall’azienda, sono promettenti, con una crescita significativa nelle grandi città come Los Angeles, New York, Miami e Seattle. Anche negli stati del Sud si registrano progressi notevoli, con 10 milioni di utenti attivi solo in Texas.

“Questa è la prima volta che pubblichiamo i dati relativi agli utenti dall’acquisizione dell’app di messaggistica da parte di Meta, e dimostra come la piattaforma, già la più popolare al mondo, stia crescendo enormemente anche negli Stati Uniti“, ha dichiarato Ashley O’Reilly, portavoce di WhatsApp, in un comunicato stampa. Dal 2014, quando Meta ha acquisito WhatsApp per 16 miliardi di dollari, l’azienda ha investito molto per aumentarne la popolarità negli USA. Sebbene l’app abbia visto una crescita significativa, la competizione con Apple è destinata a intensificarsi.

Con l’introduzione del supporto al protocollo RCS per iMessage previsto con iOS 18, Apple renderà i messaggi di testo più fluidi tra iPhone e dispositivi Android, ponendo una sfida ancora maggiore per Meta. Questo aggiornamento potrebbe infatti rafforzare ulteriormente la posizione dominante di iMessage sul mercato statunitense, complicando gli sforzi di WhatsApp per conquistare nuovi utenti.

Una strada irta di ostacoli che vale la pena percorrere

Meta, tuttavia, sembra determinata a proseguire sulla strada intrapresa, puntando su sicurezza e innovazione per attrarre un numero crescente di utenti negli Stati Uniti, uno dei mercati più difficili ma anche più prestigiosi del panorama tecnologico globale.