Tutti gli operatori telefonici aggiornano il loro listino di offerte mobili di continuo. In tal modo vengono aggiunte nuove promozioni per attrarre più clienti e mantenere il mercato competitivo. Tale attività, ben strutturata, vede l’introduzione di promozioni sempre diverse. Quest’ultime vengono progettate per invogliare gli utenti a sottoscrivere nuovi piani tariffari. Gli operatori suddividono le loro offerte in varie categorie. Strutturate in base alle fasce di prezzo e ai dati offerti. Ogni piano ha lo scopo di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. A tal proposito, uno degli operatori più competitivi è 1Mobile.

Di recente, 1Mobile ha introdotto la connessione 5G all’interno delle proprie offerte. Ciò ha portato al lancio di promozioni specifiche per valorizzare tale novità. Scopriamo alcune delle migliori offerte disponibili nel mese di luglio 2024.

Le migliori offerte di 1Mobile al momento attive sul mercato

Una delle promo di punta dell’operatore è la “Speed 5G 120“. Tale offerta include 120 GB di dati in 5G, 50 SMS e minuti illimitati verso tutti. Il costo mensile è di soli 7,90 euro. Inoltre, per chi porta il proprio numero da un altro operatore, il primo rinnovo è completamente gratuito. L’offerta è pensata per chi desidera un’ampia quantità di dati a un prezzo competitivo. Il tutto beneficiando della velocità della rete 5G.

Un’altra offerta interessante è la “Speed 5G 200“. Si tratta di una versione ampliata della “Speed5G 120“. Tale promozione offre 200 GB di dati in 5G, mantenendo le stesse caratteristiche di SMS e minuti illimitati. In questo caso il costo risulta leggermente superiore. Si parla di 9,90 euro al mese. Anche qui 1Mobile offre il primo rinnovo gratuito per chi effettua la portabilità del numero. Tale opzione è ideale per utenti che necessitano di ancora più dati. Garantendo un’ottima copertura 5G a un prezzo comunque accessibile.

Infine, 1Mobile propone la promo “Flash 220 Limited Edition“. L’offerta include 220 GB di dati in 4G, 90 SMS e minuti illimitati verso tutti. Il prezzo promozionale è di 4,90 euro per il primo mese. Dal secondo rinnovo in poi, il costo mensile sale a 9,90 euro. Tale promozione è pensata per utenti che necessitano di una grande quantità di dati e che vogliono approfittare di un prezzo iniziale molto vantaggioso.