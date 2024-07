A quanto pare le luci di riflettori sembrano proprio non intenzionate a spostarsi dai futuri dispositivi flagship di Google, stiamo parlando dei Pixel 9 e in particolare del pieghevole Pixel 9 Pro Fold, il quale sta attirando le attenzioni di tutti e sta facendo molto parlare di sé dal momento che ogni giorno arrivano nuovi leaks che ci anticipano qualche dettaglio in più.

Il merito di queste indiscrezioni è sempre dello stesso e noto tipster OnLeaks il quale sta inondando il web di immagini sui prossimi device di Google.

Le ultime arrivate ci permettono di visionare il prossimo pieghevole dell’azienda da svariate angolazioni e soprattutto nelle due colorazioni con cui sarà disponibile al lancio, ovvero Porcelain e Obsidian, possiamo anche vincere che il prossimo dispositivo pieghevole cambierà rapporto di forma rispetto al predecessore Pixel Fold, infatti il dispositivo diventerà più alto e stretto e una volta aperto il display interno risulterà quasi quadrato.

Le immagini

Per quanto riguarda invece gli schermi, scendendo nel dettaglio, per quello esterno avremo un pannello Actua Front da 6,29 pollici mentre per quanto riguarda quello interno avremo un pannello Actua Flex da 8,02 pollici, in più posteriormente avremo un modulo fotografico che si distinguerà da tutti gli altri modelli della linea dal momento che sarà quasi quadrato ma dagli angoli smussati che racchiuderanno i sensori fotografici ospitati all’interno di due sezioni pillola separate e disposte verticalmente l’una sull’altra.

Di seguito vi riportiamo alcune caratteristiche tecniche trapelate e vi ricordiamo che Pixel 9 arriverà ad agosto ma sfortunatamente non in Italia nel medesimo periodo, per l’arrivo sul mercato internazionale infatti dovremo attendere ancora un po’ e non si ha una data ufficiale.