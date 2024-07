È risaputo che le auto elettriche non tollerano bene le alte temperature. Quando le batterie sono esposte a condizioni di calore intenso, la loro efficienza può diminuire drasticamente, con un possibile calo dell’autonomia fino al 30%. Tuttavia, ci sono alcuni accorgimenti che i possessori di veicoli elettrici possono adottare per mitigare questo problema, specialmente durante i viaggi estivi.

Per un’auto elettrica al massimo anche d’estate

Geotab ha recentemente offerto alcuni suggerimenti utili per mantenere le auto elettriche performanti nei mesi caldi. Innanzitutto, si consiglia di evitare la ricarica rapida. Se possibile, è preferibile collegare il veicolo a una colonnina domestica, poiché le ricariche veloci possono affaticare la batteria. Per chi non ha accesso a una ricarica domestica, le stazioni pubbliche possono essere un’alternativa, ma è meglio evitare quelle con ricarica rapida.

Un’altra considerazione fondamentale è il carico sulla batteria. Ricordiamo che la batteria non alimenta solo il motore, ma anche altri sistemi dell’auto, come l’aria condizionata e le porte USB per caricare i dispositivi. Pertanto, ridurre al minimo l’uso di accessori non necessari e mantenere l’aria condizionata a un livello moderato può fare la differenza.

In aggiunta, è importante non sovraccaricare il veicolo. Un’auto più pesante consuma di più, e questo vale per tutti i tipi di vetture. L’uso di un porta pacchi può influenzare negativamente anche l’aerodinamicità, aumentando il consumo energetico.

Mantenere l’auto fresca è un altro consiglio banale ma efficace. Posteggiare in aree ombreggiate e fresche aiuta a ridurre la temperatura interna. Inoltre, è consigliabile rinfrescare il veicolo tramite l’app prima di mettersi in viaggio, per evitare di accendere l’aria condizionata al massimo subito.

Infine, la pianificazione del viaggio è cruciale. È bene identificare le tappe di ricarica e mantenere un’andatura costante, evitando accelerazioni brusche e frenate improvvise che influiscono negativamente sul consumo di energia. Così come per le auto termiche, l’efficienza delle elettriche dipende anche dal peso e dalla manutenzione, che deve essere regolare per garantire prestazioni ottimali. Con questi semplici accorgimenti, i proprietari possono affrontare l’estate senza compromettere l’efficienza del proprio veicolo elettrico.