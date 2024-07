CoopVoce si distingue nel panorama della telefonia mobile italiana grazie alla sua capacità di offrire costi mensili fissi, un elemento che la differenzia nettamente da molti gestori virtuali che propongono tariffe vantaggiose ma variabili. Nonostante la forte concorrenza di operatori come Iliad e altri big del settore, CoopVoce ha visto un incremento significativo nella sua base di clienti, e gran parte di questo successo è attribuibile alle sue offerte vantaggiose e ben strutturate.

La tariffa EVO 150 e le sue incredibili opzioni

Una delle mosse più recenti e applaudite è il ritorno della tariffa EVO 150, che è tornata disponibile sul sito ufficiale di CoopVoce. Questa offerta ha suscitato grande entusiasmo tra gli utenti, rendendola una scelta popolare per chi cerca tariffe competitive durante l’estate. Per rendere l’offerta ancora più allettante, CoopVoce ha introdotto una promozione speciale: chi sottoscrive l’EVO 150 entro il 7 agosto avrà diritto ai primi due mesi gratuiti. Questo bonus rappresenta un chiaro segnale dell’impegno dell’azienda nel voler offrire soluzioni vantaggiose e attraenti anche durante i mesi estivi, facilitando così la comunicazione con amici e familiari lontani.

La tariffa EVO 150 è una delle opzioni più complete sul mercato. Gli utenti che scelgono questo piano possono usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, garantendo comunicazioni senza limiti, e ben 1.000 messaggi, per chi ama restare in contatto. Ma l’aspetto più sorprendente è l’inclusione di 150 gigabyte di traffico dati in tecnologia 4G, che assicura una navigazione internet veloce e senza interruzioni su smartphone e tablet.

Il prezzo dell’EVO 150 è particolarmente vantaggioso: solo 7,90 euro al mese, con un costo che, secondo CoopVoce, sarà bloccato “per sempre“. Questo posiziona la tariffa tra le opzioni più convenienti nel panorama della telefonia mobile italiana. CoopVoce ha dimostrato di ascoltare i feedback dei propri utenti, che avevano richiesto a gran voce il ritorno di una tariffa così ricca e conveniente.

Il rapporto qualità-prezzo che cercavi

Con queste strategie, CoopVoce si conferma come una scelta preferita da molti italiani, combinando un eccellente rapporto qualità-prezzo con una risposta tempestiva alle esigenze del mercato.