Dopo l’arrivo della linea Samsung Galaxy S24 ovviamente ora le attenzioni di tutti si stanno iniziando a dedicare al suo diretto successore, molto presto potremmo mettere gli occhi sulla linea S25 che come ovvio che sia, dovrà portare una ventata di rinnovamento a tutta la linea introducendo numerose novità.

Il lancio è senza dubbio ancora lontano ciò nonostante il profilo di Galaxy S25 Ultra inizia a prendere forma, grazie all’arrivo di alcuni leaks Importanti direttamente da due fonti decisamente autorevoli, parliamo nel dettaglio di IceUniverse e Digital chat station, i quali hanno rilasciato alcune informazioni per quanto riguarda la batteria che sarà montata a bordo del prossimo top di gamma di Samsung.

Batteria capiente senza cambiamenti

Stando a quanto riportato sembra che il prossimo top di gamma della famiglia Samsung avrà una batteria da 5000 mAh, un numero al quale ormai ci siamo abituati dal momento che è rimasto invariato a partire dal capostipite della famiglia ultra ovvero Samsung Galaxy S 20 Ultra, generazione generazione, infatti la capacità della batteria è rimasta invariata, come se non bastasse a restare invariata sarà anche la velocità di ricarica compatibile che dovrebbe essere 45 W, non ci sono invece indiscrezioni per quanto riguarda la ricarica wireless.

Se però la capacità è rimasta invariata, sembra che Samsung sarà in grado di inserire la medesima batteria all’interno di uno spessore decisamente ridotto, si parla infatti di 8,4 mm contro gli 8,6 del modello attuale, il tutto senza rinunciare a un modulo fotografico posteriore, poco sporgente e quasi filo con il limite della scocca posteriore del dispositivo, dettaglio al quale Samsung tiene da sempre.

La linea di Samsung però non sarà completamente conservativa, a livello di design infatti si vocifera l’arrivo di linee più morbide e sondate rispetto ai modelli precedenti che porteranno ad un netto miglioramento dell’ergonomia del dispositivo dell’azienda coreana.