I dazi imposti dalla Commissione Europea sulle auto elettriche cinesi stanno costringendo i produttori a rivedere le proprie strategie. A tal proposito, diversi marchi stanno accelerando i loro piani per costruire impianti produttivi nei paesi europei. L’intento è di eludere le nuove tariffe doganali. Anche Zeekr, noto produttore cinese di veicoli elettrici, sta considerando tale soluzione.

Bloomberg e successivamente Automotive News Europe hanno dichiarato che l’azienda potrebbe decidere di avviare presto la produzione dei suoi veicoli in una fabbrica situata in Europa. Nello specifico una di proprietà della casa madre Geely. Tale approccio permetterebbe di bypassare l’attuale tariffa doganale provvisoria del 19,9% imposta dalla Commissione Europea. La decisione finale riguardo alla conferma di tale tariffa è attesa per novembre.

Zeekr sposta la produzione in Europa?

Il CEO Andy An ha confermato in un’intervista a Bloomberg News che l’azienda sta attivamente cercando il sito più idoneo per la possibile nuova produzione. Inoltre, ha dichiarato che un annuncio ufficiale sarà fatto al momento opportuno. A tal proposito, è importante sottolineare che Zeekr non prevede di costruire una nuova fabbrica da zero.

Come anticipato, l’intenzione dell’azienda è di utilizzare uno stabilimento esistente che appartiene al Gruppo Geely o a uno dei suoi partner europei. Un’opzione concreta potrebbe essere rappresentata dallo stabilimento situato in Belgio. Qui Volvo, parte del Gruppo Geely, produce la sua EX30 utilizzando la piattaforma SEA. Quest’ultima è identica a quella utilizzata per i modelli di Zeekr.

L’eventuale produzione di veicoli elettrici dell’azienda in Europa potrebbe non solo aiutare a superare le barriere tariffarie. Lo scopo è anche di accelerare l’espansione del marchio nel mercato europeo. Al momento, Zeekr è presente solo in alcuni paesi in Europa. Ma il suo obiettivo è quello di ampliare la propria rete di distribuzione. In tal modo potrebbe penetrare ulteriori mercati nel continente. Con una produzione locale, Zeekr potrebbe migliorare la propria competitività e rispondere più rapidamente alla crescente domanda di veicoli elettrici in Europa.