La proposta della Commissione Europea di introdurre dazi sulle auto elettriche prodotte in Cina ha scatenato un acceso dibattito all’interno dell’UE. Ciò ha infatti evidenziato una netta divisione tra l’industria automobilistica e il mondo politico. Numerosi giganti del settore come Stellantis, BMW, Mercedes e Volkswagen hanno manifestato un deciso dissenso rispetto sull’argomento. Sottolineando gli effetti negativi che potrebbero avere sulla competizione e sulle vendite. Queste aziende hanno mostrato il loro impegno verso politiche commerciali che favoriscano l’accesso aperto ai mercati globali. Promuovendo così la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

Posizioni dei Paesi membri e prospettive future

Dall’altra parte, una coalizione di 31 associazioni imprenditoriali europee, tra cui ACEA, AmCham EU e EuroCommerce, ha espresso un forte sostegno a una politica commerciale più aperta e ambiziosa. Tale connubio si presenta favorevole ad un’ apertura commerciale. Mossa considerata essenziale per poter rafforzare la resilienza economica dell’Europa di fronte alle sfide globali. Ciò sottolinea quindi l’importanza di strategie di approvvigionamento diversificate e di accordi commerciali. A tal proposito le associazioni hanno anche proposto la nomina di un Commissario dedicato al Commercio. Così che supervisioni con precisione questa area.

Parallelamente alla discussione tra i protagonisti dell’industria e le associazioni, i Paesi membri dell’UE stanno delineando posizioni divergenti riguardo ai dazi proposti. Secondo fonti da Bruxelles, durante una recente votazione, l’Italia si è dimostrata essere a favore di questa soluzione. Mentre Germania e Svezia hanno scelto di astenersi. Questa votazione iniziale è solo il primo passo di un processo che culminerà in una decisione finale basata su una maggioranza qualificata.

L’adozione dei dazi rappresenta un punto cruciale per l’Unione Europea. Poiché deve bilanciare la protezione dell’industria locale con l’apertura ai mercati globali. Alcuni Paesi vedono in questa normativa una misura di protezione per i loro produttori nazionali. Altri invece, sottolineano l’importanza di mantenere l’apertura economica per garantire l’innovazione e la competizione nel lungo periodo.