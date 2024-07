Iliad: tra 2 giorni scade l'offerta da 250 GIGA in 5G

Il meglio di Iliad si vede soprattutto nel periodo estivo e a quanto pare anche quest’anno l’azienda non ha tradito le aspettative. Stando a quanto riportato direttamente dal sito ufficiale del celebre gestore, sono ancora disponibili le migliori tre offerte del momento.

Per chi non le conoscesse, le famosissime Giga e Flash sono ritornate a far paura, anche ai gestori virtuali che in genere hanno i prezzi più bassi e i contenuti più generosi. Proprio per questo motivo, ecco che tornano di moda diverse nuove opportunità, tra cui quella di sottoscrivere un servizio gratuito per avere dei giga in più. Iliad infatti non vuole perdersi la sua grande occasione che consiste proprio nello sfruttare l’estate per garantirsi un nuovo introito di utenti.

Il grande vantaggio è quello che tutti possono sottoscrivere un’offerta di Iliad. Rispetto agli altri gestori che lanciano delle campagne rivolte solo ad alcuni utenti che provengono da determinati operatori, Iliad offre le sue soluzioni mobili a tutti.

Iliad continua a rubare utenti alla concorrenza grazie alle sue tre offerte

Iliad sta battendo la concorrenza con tre offerte in particolare, quelle disponibili sul sito ufficiale. Ce ne sono due che appartengono alla stessa gamma e si chiamano rispettivamente Giga 120 e Giga 180. In comune hanno i minuti e i messaggi che sono senza limiti, con la prima che offre 120 giga in 4G e la seconda che arriva a 180 giga in 5G. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € e 9,99 € al mese.

Da non dimenticare che fino al 31 luglio è ancora presente la Flash 250 per 11,99 € al mese con 250 giga in 5G.

Non bisogna dimenticare che tutti gli utenti Iliad possono ottenere il 5G gratis senza dover pagare nulla neanche in futuro. L’altro grande vantaggio riguarda la fibra ottica che può diventare meno costosa semplicemente per coloro che scelgono in primis un’offerta mobile da almeno 9,99 € al mese. A quel punto l’abbonamento in fibra ottica costerà solo 19,99 € mensili invece che 24,99.