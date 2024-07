Il 12 luglio 2024, Microsoft ha lanciato un importante aggiornamento per Windows 11. Di cosa si tratta? Dell’introduzione della versione 23H2 del sistema operativo. Tale innovazione porta con sé una serie di nuove funzionalità. Oltre che a rappresentare una cambiamento notevole nelle politiche di aggiornamento dell’azienda. Tra le principali novità, spiccano miglioramenti sostanziali per Copilot. Ovvero l’assistente basato su intelligenza artificiale integrato nel sistema. Ma anche un nuovo strumento per la compressione dei file, progettato per ottimizzare la gestione dei dati. Nonostante queste innovazioni, un numero rilevante di persone non ha ancora adottato Windows11 23H2. Mentre alcuni non hanno nemmeno aggiornato la versione precedente, 22H2. Microsoft ha così deciso così di adottare misure più incisive. Al fine di affrontare simili problemi e garantire una maggiore uniformità del sistema.

Microsoft: un’ iniziativa decisa e mirata

A partire dai prossimi giorni, Microsoft inizierà ad applicare automaticamente l’aggiornamento a Windows 11 23H2 sui computer compatibili. Ciò significa che se un PC sta ancora utilizzando una versione precedente verrà si aggiornerà da solo. Senza un’ azione diretta da parte del proprietario. La decisione di una simile metodologia è strettamente legata al termine del supporto per Windows1122H2. Il quale sarà completato con l’arrivo di Windows1124H2 previsto per l’autunno. L’azienda intende così evitare che i dispositivi rimangano esposti a rischi di sicurezza e a problemi tecnici derivanti dall’uso di versioni obsolete. Per garantire che tutti beneficino delle ultime migliorie e protezioni, il tutto sarà applicato in modo assolutamente automatizzato.

Nel frattempo, i possessori di Windows 10 non saranno costretti a migrare alla versione 11. Poiché il supporto per Windows10 è previsto fino al 2025. Ma, per coloro che desiderano fare il passaggio, Microsoft offre la possibilità di aggiornare manualmente i propri device. Tale strategia riflette dunque l’impegno della società nei confronti di una maggiore sicurezza e funzionalità dei sistemi operativi. Garantendo che tutti i PC siano equipaggiati con le ultime tecnologie e protezioni disponibili.