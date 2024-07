Mini PC a 130 euro: Amazon è FUORI di TESTA

L'occasione perfetta che vi attende su Amazon per acquistare un mini PC pagandolo veramente il minimo indispensabile.

Il mini PC è un piccolo strumento fondamentale per gli utenti che sono alla ricerca di un computer dalle ridotte dimensioni, che possa e sia in grado ugualmente di garantire una qualità delle prestazioni più che elevata, senza intaccare in alcun modo le funzioni che il consumatore finale riesce a raggiungere.

Uno dei modelli maggiormente in promozione in questi giorni su Amazon è il NiPoGi AK1 Pro, un prodotto che viene commercializzato con processore Intel Core N5105 di 11esima generazione e frequenza di clock fino a 2,9Ghz, il tutto accoppiato con 8GB di RAM DDR4 ed una memoria interna di 256GB. Il tutto senza andare ad intaccare in alcun modo il design, iconico e perfettamente allineato con gli standard del settore.

Mini PC: la promozione Amazon è da pazzi

Tutti gli utenti possono finalmente anche solo pensare di permettersi un prodotto di questo tipo, infatti considerando il suo prezzo mediano non troppo elevato, che si aggirava attorno ai 189 euro, la riduzione applicata da Amazon, pari al 27% del suddetto, l’ha portato a costare solamente 139 euro. Per effettuare l’ordine collegatevi qui.

Molto buona è la connettività fisica del prodotto, nella parte anteriore, ad affiancare il tasto di accensione/spegnimento, ecco arrivare ben 3 porte USB di tipo A, spostandosi invece posteriormente troviamo qualche piccola chicca, in confronto proprio al prezzo di vendita: due porte HDMI (che offrono la funzionalità di Dual Display, ovvero può essere collegato contemporaneamente a due monitor), una USB-A, passando per una porta ethernet ad alta velocità, ed anche un jack da 3,5mm, utilissimo ad esempio per collegare le cuffie esterne.

Come era lecito immaginarsi, il prodotto in oggetto non integra una batteria, dovrà essere sempre collegato ad una presa a muro per garantirne il funzionamento.