Continuano le innovazioni che riguardano WhatsApp. L’impegno del team di sviluppatori è in fermento. La loro attività include la risoluzione dei bug segnalati dagli utenti. Insieme all’implementazione di nuove opzioni e funzionalità. In tal modo WhatsApp si mantenere sempre al passo con le esigenze dei suoi utenti.

A tal proposito, è stata rilasciata una nuova versione beta per dispositivi Android. Quest’ultima introduce una novità attesa da molti: le emoji animate. Già l’anno scorso si parlava dell’arrivo di tale funzione, simile a quella offerta da Apple. Ora finalmente sembra che sia arrivato il momento del suo debutto. Le emoji animate sono disponibili per un numero limitato di utenti che partecipano al programma di beta testing. Ciò indica che la funzionalità è in fase avanzata di sviluppo.

Arrivano le emoji animate su WhatsApp

Il team ha sviluppato tale funzione utilizzando la libreria Lottie. Quest’ultima permette di creare animazioni di alta qualità mantenendo le prestazioni dell’app leggere e fluide. Suddetta scelta tecnologica consente di arricchire l’esperienza di comunicazione. In tal modo l’app è resa più vivace e interattiva. È importante notare che non tutte le emoji supportano le animazioni in questa fase iniziale.

Non ci sono ancora informazioni precise su quando le emoji animate saranno disponibili per tutti gli utenti sulla versione stabile di WhatsApp. È possibile supporre che l’attesa non sarà lunga. La fase di test attuale è fondamentale. Quest’ultima può garantire che le nuove animazioni funzionino correttamente e senza intoppi. Gli utenti interessati a provare le ultime novità di WhatsApp, sia su Android che iOS, possono unirsi al programma di beta testing. Possono accedervi tramite il Play Store o l’App Store.

L’introduzione delle emoji animate rappresenta solo una delle molte novità recenti di WhatsApp, evidenziando l’impegno costante del team di sviluppatori nel migliorare l’applicazione. Tale aggiornamento è solo l’inizio di un’evoluzione continua che mira a offrire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e piacevole.