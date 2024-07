Nio, noto costruttore cinese di veicoli elettrici, è pronto a lanciare un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo Phone 2. Anche se le informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche del telefono sono ancora scarse e generiche, i dirigenti di Nio hanno rivelato alcune anticipazioni interessanti.

Il tema predominante sembra essere l’intelligenza artificiale. Bai Jian, Vicepresidente della divisione hardware di Nio, ha indicato che il Phone 2 utilizzerà diversi modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per interagire con gli utenti.

Le prime indiscrezioni riguardo il nuovo Nio Phone 2

Non sono state fornite indicazioni dettagliate su come tali modelli saranno implementati. O su quali specifiche funzioni offriranno. Inoltre, si prevede un miglioramento generale delle prestazioni del dispositivo. È probabile che ciò comporti l’adozione della piattaforma hardware più recente di Qualcomm. Ovvero lo Snapdragon 8 Gen 3. Notizia avvalorata dal fatto che la prima generazione di Nio Phone utilizzava lo Snapdragon8 Gen2.

L’azienda concepisce i propri smartphone come un’estensione dei suoi veicoli elettrici. Il modello precedente, il Nio Phone lanciato a settembre scorso, era dotato di oltre trenta scorciatoie e funzioni. Quest’ultime erano pensate per integrarsi con le sue vetture. Grazie alla loro presenza era possibile controllare il climatizzatore a distanza, utilizzare chiavi digitali per l’autenticazione, e gestire funzionalità come il riscaldamento dei sedili e le funzioni di massaggio. Dunque, è lecito aspettarsi che il Nio Phone 2 continui su questa strada. Il tutto migliorando ulteriormente l’integrazione tra smartphone e auto elettriche.

Nio ha dichiarato in passato l’intenzione di lanciare un nuovo smartphone ogni anno. Strategia che si ispirerebbe ai leader del settore come Apple. I modelli di Nio Phone sono stati anche offerti in bundle con l’acquisto di un’auto elettrica modello 2024. Al momento, i dispositivi sono disponibili esclusivamente in Cina. Non ci sono notizie ufficiali su una possibile espansione internazionale. Va ricordato che l’azienda ha iniziato solo recentemente ad entrare nel mercato europeo con le sue vetture.