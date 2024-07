Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare incessantemente per migliorare il popolare servizio di messaggistica istantanea che noi tutti usiamo con estrema costanza, quasi maniacalmente. Affrontano i bug segnalati dagli utenti, implementando le opzioni esistenti e soprattutto introducono nuove funzionalità con costanza per rinfrescare l’app continuamente.

Proprio da poco è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp per dispositivi con sistema operativo Android. Questa versione include una novità che forse alcuni di voi attendono con ansia da parecchio tempo: parliamo delle favolose emoji animate. L’anno scorso già si sospettava il lancio di questa funzione che richiama quella famosa Apple ed ora pare sia finalmente giunto il momento del suo rilascio.

Emoji animate per un WhatsApp più divertente

La versione beta nuova di WhatsApp rende le emoji animate disponibili per ora per una ristretta cerchia di utenti, il che suggerisce però che i test siano in una fase avanzata di sviluppo. Il team ha progettato le emoji animate per arricchire l’esperienza di comunicazione quotidiana, rendendola più vivace ed interattiva, utilizzando la libreria Lottie. Questa libreria consente di creare animazioni di alta qualità che rimangono leggere senza compromettere le prestazioni generali dell’applicazione appesantendola. Attenzione però: non tutte le emoji supportano le animazioni.

Non ci sono ancora informazioni precise su quando questa nuova funzionalità sarà resa disponibile a tutti gli utenti attraverso una versione stabile dell’app di WhatsApp, ma si suppone che i tempi siano brevi. La fase di test attuale “purtroppo” è essenziale e serve a garantire che le emoji animate funzionino correttamente. Per coloro che desiderano esplorare le ultime versioni disponibili di WhatsApp, sia per se si hanno device Android che iOS, è possibile entrare a far parte del programma di testing direttamente andando su PlayStore/App Store.

L’introduzione delle emoji animate nella versione beta di WhatsApp è dunque un’altra aggiunta all’app, la punta dell’iceberg se si considerano solo le novità di quest’ultimo mese nell’evoluzione della piattaforma di messaggistica. Questo aggiornamento dimostra l’impegno del team di sviluppatori nel migliorare continuamente il servizio e nell’offrire all’utenza sempre qualcosa di fresco che renda l’app appetibile.