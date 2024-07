Netflix ha rilasciato le prime immagini di “The Perfect Couple“. È una nuova miniserie con protagonista Nicole Kidman. Lo show sarà disponibile in esclusiva in streaming sulla piattaforma a partire dal prossimo 5settembre.

Il cast di “The Perfect Couple” è di altissimo livello. Include, oltre a Nicole Kidman, anche Dakota Fanning, Liev Schreiber e Isabelle Adjani. Tra gli altri membri ci sono Eve Hewson, Billy Howle, Jack Reynor, Ishaan Khatter, Meghann Fahy. Sam Nivola, Michael Beach, Donna Lynne Champlin e Mia Isaac. La presenza di suddetti attori di grande talento aggiunge ulteriore valore alla serie. Lo show, infatti, si propone come una delle novità più interessanti in arrivo.

Nicole Kidman torna su Netflix con una nuova serie

La trama di “The Perfect Couple” è stata svelata nel primo trailer. Segue le vicende di Amelia Sacks. La donna che sta per convolare a nozze con l’erede di una delle famiglie più influenti e facoltose di Nantucket. La futura suocera di Amelia, Greer Garrison Winbury, è una celebre scrittrice di romanzi. Anche se ha dimostrato più volte la sua disapprovazione per il matrimonio, la donna non bada a spese. Tutto per organizzare quello che si prospetta come l’evento più sfarzoso della stagione.

Il giorno del matrimonio prende una piega inaspettata quando un cadavere viene trovato sulla spiaggia. L’evento scatena una serie di rivelazioni sconvolgenti. Tali avvenimenti danno il via a un’indagine che sembra uscita direttamente dalle pagine di uno dei libri di Greer, trasformando tutti i presenti in potenziali sospettati.

Il progetto Netflix si preannuncia estremamente interessante. Inoltre, promette di catturare l’attenzione del pubblico. La serie è basata sul libro di Elin Hilderbrand ed è diretta da Susanne Bier. Mentre Jenna Lamia ha lavorato come showrunner e sceneggiatrice. L’attesa per “The Perfect Couple” è palpabile, con molti fan curiosi di vedere come verrà trasposta sullo schermo la complessa trama del libro.