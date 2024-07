Dopo aver annunciato la disponibilità della rete 5G per tutti i suoi clienti, ho. Mobile ha lanciato una serie di nuove offerte incredibilmente vantaggiose, pensate per supportare la connettività di ultima generazione. Se state considerando di cambiare operatore e siete alla ricerca di un’offerta eccezionale, ho.Mobile fa al caso vostro. Si tratta di una nuova offerta che mette a disposizione 200GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese.

L’attivazione è gratuita per tutti i clienti che effettuano il passaggio da altri operatori. Tra cui Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri gestori indicati sulla pagina dedicata all’offerta. Ciò significa che è possibile facilmente trasferire il proprio numero a ho. Mobile senza costi aggiuntivi.

La nuova vantaggiosa promo di ho. Mobile

Con l’operatore, non ci sono mai sorprese spiacevoli. L’offerta è completamente trasparente e priva di vincoli nascosti. Diventando nuovi clienti, avete la possibilità di scegliere se attivare un nuovo numero o mantenere quello esistente, gestendo tutto comodamente online. Inoltre, se non siete completamente soddisfatti del servizio, ho.Mobile offre una garanzia di rimborso entro massimo 30 giorni dall’attivazione.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Se desiderate un nuovo numero telefonico, con ho. Mobile potete personalizzarlo per creare la combinazione perfetta a soli 4,99 euro. Ora è possibile anche scegliere l’eSIM. Quest’ultima offre massima flessibilità e convenienza. Inoltre, è possibile usufruire di un’assistenza dedicata via WhatsApp, garantendo un supporto rapido ed efficiente.

L’offerta include servizi aggiuntivi come la navigazione in hotspot e un’app intuitiva per gestire facilmente tutti gli aspetti del piano tariffario. Con un prezzo di soli 9,99 euro al mese, la promo di ho.Mobile rappresenta un’opportunità imperdibile per ottenere un servizio mobile di alta qualità e risparmiare contemporaneamente. Non lasciatevi scappare tale fantastica offerta e iniziate subito a beneficiare dei super vantaggi della connettività 5G.