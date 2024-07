In occasione dell’estate, PosteMobile presenta la nuova offerta Promo Creami Extra Wow 150. Una promozione attivabile esclusivamente online o attraverso il canale telefonico. Essa è disponibile fino al 31 luglio 2024 ed include tanti servizi interessanti. Tra cui minuti di chiamate illimitati, SMS senza limiti e ben 150GB di traffico dati in 4G+. Il utto al prezzo competitivo di 6,99 euro al mese. La proposta include 10GB standard, ai quali si aggiungono 140GB di bonus che vengono erogati entro le prime 24 ore dall’attivazione.

L’acquisto della SIM comporta un costo di 10€, a cui si aggiunge una prima ricarica dello stesso importo. La quale comprende il pagamento del primo mese anticipato.

PosteMobile: ulteriori dettagli sull’offerta e servizi inclusi

I nuovi utenti hanno la possibilità di attivare un nuovo numero oppure di richiedere la portabilità da un altro operatore. Ma l’offerta non è disponibile per i già clienti PosteMobile. L’opzione permette di navigare fino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload con la rete 4G+. Mentre per chi desidera accedere alla rete 5G, è disponibile un’opzione aggiuntiva a 3€ al mese. Essa consente di raggiungere velocità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. L’opzione5G può essere attivata attraverso l’area personale del sito PosteMobile. Semplicemente inviando un SMS gratuito con il testo “SI 5G” al numero 4071160 o contattando il Servizio Clienti al numero gratuito 160. L’accesso alla linea richiede uno smartphone compatibile e la presenza in una zona coperta dalla rete di quinta generazione.

L’offerta Promo Creami Extra Wow 150 non è solo vantaggiosa per il quantitativo di dati incluso, ma anche per i servizi che offre senza costi aggiuntivi. Questi comprendono il servizio di hotspot, l’avviso di chiamata, il controllo del credito residuo e molti altri ancora. In caso di superamento del traffico dati mensile, la navigazione viene automaticamente bloccata senza costi extra. Ma è possibile continuare a navigare acquistando l’opzione Giga Extra, che per 1,99€ offre 1 GB di traffico aggiuntivo. In roaming all’interno dell’Unione Europea (e temporaneamente nel Regno Unito), minuti e SMS possono essere utilizzati alle stesse condizioni nazionali.

Se il credito disponibile non è sufficiente per il rinnovo mensile, PosteMobile applica tariffe a consumo.