Vodafone aumenta i ricavi alla chiusura del primo trimestre fiscale

I grandi progressi dei gestori in Italia sono sotto gli occhi di tutti e uno tra questi è sicuramente Vodafone. Il gestore colorato di rosso è diventato talmente in grado di dominare la concorrenza che ormai non fa quasi più notizia. Le sue offerte migliori fanno parte del gioco e tutti sono coscienti del fatto che un giorno potrebbero arrivare alla corte di Vodafone. Intanto il colosso ha registrato dei ricavi superiori ai 9 miliardi di euro, riportando un incremento del 2,8% per quanto concerne il primo trimestre fiscale del 2025 in chiusura.

Questi risultati sono in linea con le aspettative tracciate dagli analisti e arrivano per confermare le previsioni per l’intero anno. La crescita è arrivata soprattutto da Turchia e Africa, mentre in Europa si è registrato un leggero rallentamento. L’aumento significativo ha riguardato anche l’utile operativo di Vodafone, pari al 42,9% in più, con un totale di 1,5 miliardi di euro grazie ad una plusvalenza. Questa riguarda gli 0,7 miliardi di euro che derivano dalla cessione del 18% di Indus Towers.

Vodafone: un futuro radioso per il 2025, la sua strategia

Vodafone conferma in questo modo la sua linea per il 2025. Le previsioni vedono un EbitdaAL rettificato di circa 11 miliardi di euro oltre ad un free cash flow rettificato pari almeno a 2,4 miliardi di euro. La grande crescita dei ricavi dai servizi in Africa, che è stata pari al 10%, è stata sostenuta soprattutto dagli aumenti di prezzo in Sudafrica e dal continuo slancio commerciale che si sta avendo ora in Egitto.

Queste sono le dichiarazioni rilasciate ultimamente dal CEO, Margherita Della Valle:

“Stiamo proseguendo con le nostre attività in Italia e nel Regno Unito, concentrandoci sulla trasformazione dell’azienda. Questo processo mira a migliorare l’esperienza dei clienti, espandere il settore Business e ottimizzare le operazioni in Germania. Le misure attuali garantiranno risultati migliori e supporteranno la nostra evoluzione“.