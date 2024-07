La BMW Serie 7 di ultima generazione ha fatto il suo debutto nell’aprile 2022. Il lancio ha segnato una nuova era per la casa automobilistica tedesca. Con il passare del tempo, non sorprende che siano emerse le prime immagini di un muletto del restyling della berlina di lusso, avvistato durante alcuni test sulle strade della Spagna.

Le foto spia mostrano un’auto molto camuffata, con pellicole e elementi aggiuntivi strategicamente posizionati. Infatti, quest’ultimi celano le modifiche al design. L’attuale generazione della BMW Serie 7 aveva suscitato molte discussioni. La causa riguarda la scelta stilistica del marchio tedesco, che aveva optato per un doppio rene di dimensioni XL e fari sdoppiati. Non è ancora noto se BMW deciderà di intervenire su tali elementi specifici nel nuovo restyling. Ma l’ampio camuffamento del frontale suggerisce che ci saranno significativi aggiornamenti estetici.

Cambiamenti di design relativi alla BMW Serie 7

Anche se c’è stato l’avvistamento, siamo ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo del restyling. Infatti, il debutto è previsto probabilmente nel 2026. Tale lasso di tempo permetterà di ottenere maggiori dettagli sulle modifiche che verranno introdotte.

Analizzando più da vicino le foto spia, si può notare la presenza dei terminali di scarico nel posteriore dell’auto. Ciò indica che si tratta di un muletto della versione endotermica della Serie 7. È importante sottolineare che le modifiche che verranno introdotte con questo restyling saranno disponibili anche per la versione elettrica, la BMW i7.

Le immagini al momento disponibili non mostrano l’interno del veicolo. È comunque lecito aspettarsi che ci saranno delle novità significative anche per quanto riguarda la tecnologia a bordo. BMW è nota per essere all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate.

Per i motori, è ancora presto per avere informazioni dettagliate. È probabile che la gamma rinnovata manterrà le opzioni mild–hybrid e plug–in hybrid. Oltre al modello completamente elettrico. Non resta che attendere ulteriori novità sullo sviluppo del restyling della BMW Serie 7. Evento che promette di portare con sé numerosi aggiornamenti e miglioramenti.