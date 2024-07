iPhone 18: arriverà un modello con ben 2 TB di memoria interna

Sebbene si stia avvicinando il momento della presentazione dei nuovi iPhone 16, stanno arrivando nuove indiscrezioni in merito agli iPhone 18. Oltre a cambiare radicalmente nel design, gli smartphone previsti da Apple per il prossimo 2026 dovrebbero avere un aspetto hardware innovativo.

Secondo le indiscrezioni trapelate proprio durante le ultime ore infatti i prossimi iPhone 18 potranno contare su una variante di memoria da ben 2 TB. Questo consentirà dunque agli utenti di fare ancora più utilizzo del loro smartphone per archiviare i dati.

Apple prepara intanto l’arrivo dei nuovi iPhone 16 con un occhio alla serie 17

Il momento si sta avvicinando sempre di più in quanto il mese di settembre incombe. Una volta passato agosto, la trepidazione entrerà nel pieno, con gli utenti che proveranno in ogni modo ad accaparrarsi un nuovo iPhone della gamma 16. Si sanno già tantissime cose riguardo ai prossimi smartphone del colosso americano, che sembra aver lavorato secondo i soliti canoni: non è cambiato troppo ma ci sono delle implementazioni di livello.

Per quanto riguarda la fotocamera, che dovrebbe migliorare ancor di più rispetto a quella già ottima dei modelli 15 Pro e Pro Max, ci sarà un livellamento. Il modello 16 e il modello 16 Pro Max avranno praticamente la stessa fotocamera, differentemente dai due appena citati che presentano delle differenze.

I due top di gamma di Apple presenteranno inoltre un nuovo tasto di tipo capacitivo sul frame laterale. Definito “tasto cattura”, questo consentirà di scattare delle foto e quando verrà premuto simulerà il clic con il classico feedback aptico di Apple. Largo spazio al nuovo processore A18 Pro, che sarà il processore mobile più rapido sul mercato.

Per quanto riguarda gli iPhone 17, si sta già parlando tanto in quanto sarebbe trapelato qualcosa al di fuori degli uffici di Apple. Dovrebbe essere prevista con grande probabilità una variante di tipo Slim. Questa sarà particolarmente sottile e probabilmente cambierà anche altri elementi del design.