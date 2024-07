TIM affronta Vodafone e Iliad con 3 OFFERTE: si arriva a 300GB in 5G

Quando un gestore famoso come TIM decide di rilanciare le sue migliori offerte, diventa davvero difficile per gli altri resistere. Non esiste in questo momento un operatore che possa riuscire a fare meglio di quanto il provider italiano sta facendo con le sue Power. Queste offerte sono tre, tutte molto simili ma con grandi differenze tra loro.

Piene di giga ma soprattutto di minuti e messaggi, queste offerte garantiscono prezzi bassi per tutti, anche se bisogna chiarire la questione dei gestori di provenienza. Almeno per un po’ le Power saranno ancora disponibili ma probabilmente non andranno oltre l’estate.

TIM: arrivano le grandi offerte della gamma Power, ecco cosa offrono ogni mese

Partendo dalla prima soluzione che costa 9,99 € al mese, c’è davvero di tutto. La Power Special infatti mette a disposizione degli utenti minuti senza limiti verso chiunque, 200 SMS verso chiunque e 300 giga in 5G per la navigazione in rete in alta qualità.

Ci sono poi altre due offerte che non passano sicuramente in secondo piano per via dei contenuti che offrono e dei prezzi che propongono. TIM con la sua Power e la sua Supreme Easy ha in mano il pallino del gioco. La prima costa 6,99 € al mese e la seconda 7,99 € al mese. In entrambi i casi ci sono gli stessi minuti e messaggi della prima offerta. La prima offre 150 giga in 4G mentre la seconda arriva ad un massimo di 200 giga in 4G.

Il meglio dunque è racchiuso proprio all’interno delle offerte di questo gestore. TIM sta riuscendo ad attirare tanti utenti proprio perché le sue promozioni mobili costano poco, in realtà il primo mese costano zero. Chiunque scelga una delle tre offerte sopra descritte, potrà evitare di pagare la prima mensilità. Bisogna ricordare inoltre alle persone che queste soluzioni mobili possono essere scelte solo da coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad.