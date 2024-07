iPhone 16 Pro: spunta sul web un video che lo mostra per intero

Si parla insistentemente da tempo di quelli che saranno i prossimi iPhone e a quanto pare qualcosa sta cominciando a venire fuori. Il prossimo top di gamma del mondo Apple porterà con sé una line-up di ben 4 dispositivi, esattamente come accaduto nelle ultime serie.

Gli utenti che sono concentrati sul capire come saranno i prossimi iPhone 16 hanno già capito che probabilmente non cambierà molto dal punto di vista estetico. Come si può vedere infatti negli ultimi report pubblicati sul web, il design resterà praticamente uguale se non per alcune aggiunte. Ciò che cambierà sarà certamente l’hardware, dove verranno posizionati dei componenti ad hoc per provare a godere al meglio della nuova esperienza legata ad Apple Intelligence.

iPhone 16 Pro compare in un nuovo video sul web: eccolo qui

https://x.com/MajinBuOfficial/status/1815397300757209507

Manca ormai poche settimane per il lancio dei nuovi dispositivi che andranno a consolidare la tradizione a cui tutti sono abituati. Apple, secondo quanto riportato, ha intenzione di aggiungere un nuovo tasto che però non dovrebbe essere meccanico, bensì di tipo capacitivo. Basterà infatti premerlo per vedere simulato il classico clic con un feedback aptico, un po’ come il tasto centrale degli ultimi iPhone che lo hanno mostrato. La sua utilità sarà per scattare delle foto.

Come si può vedere dal video, il modello tridimensionale dell’iPhone 16 Pro che viene mostrato e realizzato ovviamente in base a quelle che sono le indiscrezioni, non presenta particolari cambiamenti estetici. L’attenzione si concentra solo ed esclusivamente su questo tasto che verrà posizionato sul frame laterale.

Ovviamente c’è grande attesa per quelli che saranno altri dettagli estetici come ad esempio le colorazioni che verranno fuori. Gli utenti che stanno mettendo da parte i soldi per acquistare il prossimo iPhone 16, stanno dunque cercando di capire di che colore comprarlo ma per adesso non si ha ancora una certezza. Seguiranno nuovi dettagli prossimamente.