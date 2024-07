Samsung ha in programma di avviare la produzione di massa dei nuovi Galaxy Tab S10 Plus e S10 Ultra nel mese di agosto. A riportare la notizia è Ross Young di DSCC (Display Supply Chain Consultants). Tale tempistica risulterebbe coerente con le indiscrezioni che da tempo suggeriscono una presentazione ufficiale intorno al mese di ottobre. Non si sa nulla riguardo la situazione del Galaxy Tab S10 “regolare“. La fonte, infatti, non ha rilevato tracce del suo display o di altri componenti associati.

Samsung ha stabilito una strategia che prevede tre modelli per i suoi tablet di fascia alta. Quello regolare, il Plus e l’Ultra. Tale configurazione è stata mantenuta per diverse generazioni. Eppure, tali decisioni vengono continuamente rivalutate e adattate in base alla risposta del mercato e alle tendenze di vendita.

Novità sulla produzione dei prossimi Galaxy Tab

In generale, come avviene anche per gli smartphone, i Tab S regolari e la variante Plus sono molto simili tra loro. La principale differenza che risiede nelle dimensioni e nella conseguente capacità della batteria. La piattaforma hardware e il resto della componentistica sono generalmente invariati tra i due modelli. Tale strategia offre agli utenti due opzioni diverse. Ciò permette di scegliere tra una maggiore autonomia e una migliore maneggevolezza.

Un aspetto interessante è che nel settore degli smartphone gli utenti tendono a preferire i modelli più compatti. Mentre nel mercato dei tablet c’è una propensione verso i dispositivi con schermi più grandi. Ciò potrebbe spiegare l’attenzione riservata ai modelli Plus e Ultra. Quest’ultimi offrono dimensioni più generose. In passato, era emersa una voce secondo cui Samsung avrebbe potuto eliminare il modello Plus dalla gamma dei Galaxy S25. Ma tale indiscrezione è stata rapidamente smentita da altri insider.

L’attuale assenza di ordini di produzione per il display del Galaxy Tab S10 regolare potrebbe significare diverse cose. Potrebbe trattarsi solo di un ritardo temporaneo, oppure il dispositivo potrebbe non essere ancora entrato nella fase di produzione di massa. È possibile che ulteriori informazioni emergano nei prossimi giorni.