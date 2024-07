Iliad regala il 5G e uno sconto sulla fibra con queste due promo fino a 250GB

La volontà degli utenti di cambiare gestore è ormai nota a tutti, in quanto sanno sempre di trovare delle ottime soluzioni. Il numero di provider disponibili è aumentato e con questo anche il numero di opportunità, come si può vedere sui siti ufficiali. Iliad al momento è una delle aziende più interessanti in quanto riesce a godere di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il gestore non ha mai abbandonato le sue promesse iniziali, le quali si basavano sul fornire tanti contenuti a prezzi che durassero per sempre. Effettivamente negli ultimi anni non è cambiato nulla con Iliad che ha dominato in lungo in largo soprattutto per via delle sue promesse e premesse iniziali. Al momento sul sito ufficiale ci sono due offerte incredibili che riescono a garantire anche l’accesso alla fibra ottica in sconto. Una delle due, probabilmente la più interessante degli ultimi tempi, sarà disponibile solo fino a fine mese.

Iliad ha ancora le sue offerte migliori, ecco quali sono le due che stanno andando a ruba

La prima offerta da citare è quella che scadrà il prossimo 31 luglio. La Flash 250, lanciata in occasione del sesto compleanno di Iliad, permette alle persone di avere minuti e messaggi senza limiti con 250 giga in 5G tutti i mesi per 11,99 € mensili per sempre.

L’altra offerta è un ritorno: la Giga 180. Minuti e messaggi sono praticamente uguali a quelli dell’offerta precedente ma ci sono 180 giga in 5G per 9,99 € mensili.

Da ricordare che il 5G è offerto gratis e che non ci sono costi da pagare né all’inizio, né in corso d’opera, né alla fine. Ovviamente c’è un altro discorso molto interessante: chi paga un’offerta di Iliad almeno 9,99 € al mese, ha uno sconto sulla fibra ottica. Scegliendo una delle due offerte citate poco più in alto, si può accedere ad un prezzo per la fibra di soli 19,99 € mensili.