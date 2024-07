Very Mobile viene in aiuto degli utenti con una proposta estremamente vantaggiosa. La promozione è Flash Back! XL. È un’offerta destinata ai nuovi clienti e prevede 200 GB di traffico internet, minuti ed SMS illimitati. Il tutto al costo mensile di soli 6,99 euro.

È fondamentale precisare che questa offerta è riservata ai clienti che passano a Very Mobile da operatori specifici. Tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e molti altri. Per verificare se il proprio gestore è incluso nella lista dei partner selezionati, è sufficiente visitare il sito web ufficiale di Very Mobile. Qui è disponibile l’elenco completo.

I super vantaggi offerti da Very Mobile

Un altro aspetto interessante della promozione è la possibilità di attivare gratuitamente la SIM online. È disponibile anche la spedizione a domicilio senza costi aggiuntivi. In alternativa, è possibile recarsi presso uno dei più di 3000 punti vendita presenti in tutta Italia. Qui sarà possibile completare l’attivazione con il supporto degli esperti.

La promozione Flash Back! XL di Very Mobile non si limita solo a offrire una grande quantità di dati e comunicazioni illimitate a un prezzo competitivo. La promo garantisce anche una serie di ulteriori vantaggi. La sua copertura raggiunge il 99,7% del territorio italiano. La rete 4G associata alla promozione Flash XL assicura un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. A tal proposito, è registrata una velocità di download e upload che può raggiungere i 30 Mbps.

Per coloro che stanno pensando di cambiare operatore, l’offerta Flash Back! XL di Very Mobile rappresenta una scelta unica e competitiva. Grazie alla sua capacità di confrontarsi efficacemente con le principali offerte dei concorrenti, il gestore emerge come una delle opzioni più vantaggiose sul mercato. È importante ricordare che tale offerta potrebbe essere disponibile solo per un periodo limitato. Dunque, si consiglia di agire rapidamente per non perdere l’opportunità di usufruire di una promozione così vantaggiosa.