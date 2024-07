Ho. mobile: due favolose offerte per il mese di Luglio

L’estate è appena iniziata e ovviamente gli operatori telefonici italiani vogliono cavalcare l’onda per cercare di ottenere il massimo del proprio mercato e senza alcun dubbio l’onda è fatta di promozioni diverse tra loro e pensate per conquistare il maggior numero di clienti possibile.

Di conseguenza tutti gli operatori fanno a gara per ottenere la fetta di mercato migliore e dunque il maggior numero di clienti, i quali ovviamente vanno convinti con promozioni ad hoc cariche di caratteristiche convenienti e ovviamente ad un prezzo decisamente competitivo.

All’interno di questo contesto, spicca il nome del noto operatore viola ho. mobile, il quale vuole ottenere il più possibile dal mese di luglio e dunque ha deciso di mettere a disposizione due offerte decisamente convenienti e ben strutturate per gli utenti, scopriamole insieme.

Due promo ben diversificate

La prima offerta è ho 100GB, questa mette a disposizione dell’utente che la sottoscrive 100 GB di traffico dati in 4G abbinati a minuti ed SMS limitati verso tutti, il tutto ad un costo di appena 5,99 € al mese, decisamente conveniente per chi non vuole spendere cifre troppo importanti.

La seconda promo invece è ho 200Gb, Quest’ultima invece, come intuibile garantisce ben 200 GB con anche la possibilità di utilizzare la connettività 5G, supportati da minuti ed SMS limitati verso tutti, in questo caso il costo arriva a 9,99 € al mese.

Se siete interessati, tenete in considerazione che il noto operatore viola ha deciso di mantenere queste due offerte disponibili fino al 29 luglio, data oltre la quale non sarà più possibile sottoscriverle, operazione che potete fare comodamente dal sito ufficiale dell’operatore viola in pochi semplici passi e senza nessun tipo di costo di attivazione, di conseguenza se le offerte sono di vostro gradimento non perdete tempo dal momento che i giorni rimasti non sono molti, fate la scelta più giusta per voi.