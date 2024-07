Le proposte di telefonia sono molte e variegate. Scegliere la promo adatta alle proprie esigenze non è sempre semplice. A tal proposito, Very Mobile corre in soccorso degli utenti offrendo una promo davvero vantaggiosa. Si tratta di Flash Back! XL che mette a disposizione dei nuovi clienti 200 GB di traffico internet con minuti ed SMS illimitati. Il tutto al costo mensile di 6,99 euro.

È importante sottolineare che suddetta offerta è valida per i clienti che provengono da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e molti altri. Per scoprire se il proprio operatore rientra tra quelli selezionati basta recarsi sul sito web ufficiale del gestore dove è disponibile la lista completa.

Flash Back! XL di Very Mobile offre vantaggi imperdibili

Un ulteriore beneficio offerto dalla promo è la possibilità di attivare gratuitamente la SIM direttamente online. In questo caso la spedizione a casa è gratuita. In alternativa, è possibile recarsi presso uno dei oltre 3000 punti vendita presenti in tutta Italia.

Very Mobile, con la sua offerta Flash Back! BL mette a disposizione degli utenti una serie di ulteriori vantaggi imperdibili. Il servizio telefonico risulta essere di alta qualità. Inoltre, presenta una copertura del 99,7% su tutto il territorio nazionale. La rete 4G di Flash XL vi garantisce un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. La velocità di download e quella di upload arrivano fino a 30 Mbps. Un pacchetto che diventa ancora più vantaggioso se si pensa al prezzo mensile richiesto agli utenti. L’offerta economica vantaggiosa, dunque, non trascura la qualità del servizio.

Se siete interessati a cambiare operatore, l’offerta Flash Back! XL di Very Mobile rappresenta un’opportunità unica nel suo genere. L’operatore riesce a competere alla grande con i suoi principali rivali e risulta una delle opzioni più vantaggiose per la mobilità mobile. Sembra che l’offerta sia a tempo limitato. Dunque, il consiglio è di procedere in fretta per non lasciarsi sfuggire un’occasione così vantaggiosa.