Un team di ingegneri della Beihang University e del Center of Advanced Aero-Engine in Cina ha realizzato una straordinaria innovazione nel campo dei droni: un velivolo che utilizza la luce solare diretta per alimentare le sue eliche e mantenersi in volo. La notizia, divulgata attraverso un articolo su Nature, segna un momento storico, poiché è la prima volta che un drone riesce a sfruttare l’energia solare per il volo.

I droni super leggeri ad energia solare

Questi droni innovativi sono notevolmente più leggeri rispetto ai modelli tradizionali, una caratteristica fondamentale per garantire la loro capacità di volare solo con l’energia solare. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare progetti di monitoraggio ambientale, missioni di sorveglianza ad alta quota e scenari di guerra, dove i piccoli velivoli sono essenziali.

Attualmente, i droni solari hanno un tempo di volo che varia tra i 30 e i 60 minuti, a seconda del modello e delle condizioni ambientali. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai micro velivoli più leggeri, noti come MAV, che hanno un tempo di volo di circa 10 minuti.

Uno dei principali ostacoli affrontati dagli ingegneri è stato il dimensionamento del drone, che ha limitato la possibilità di montare pannelli solari di dimensioni più grandi. La riduzione della superficie dei pannelli solari comporta una minore efficienza energetica e una limitazione nelle dimensioni dei motori. Per superare questi problemi, i ricercatori hanno sviluppato una nuova tipologia di motore alimentato tramite campi elettrostatici. Questo avanzamento tecnologico ha permesso la costruzione di un motore incredibilmente leggero, del peso di soli 1,52 grammi.

Il motore, definito un capolavoro dell’ingegneria, è composto da un cerchio di piastre elettrodiche attorno a un cilindro rotante, che ospita 64 lamelle del rotore. Questa innovazione non solo spinge i confini della tecnologia dei droni, ma apre anche nuove possibilità per il futuro dell’energia solare applicata al volo.