Google ha introdotto in Italia il nuovo modello di intelligenza artificiale Gemini 1.5 Flash. Dopo aver apportato importanti miglioramenti in termini di velocità e accuratezza. Questa versione aggiornata promette di rispondere in modo più rapido e preciso alle domande degli utenti. Grazie a un’estensione della finestra di contesto. La quale riesce finalmente a passare, da 8000 a 32000 token. Tale cambiamento consente di porre quesiti più complessi e ottenere risposte più dettagliate e rilevanti.

Gemini 1.5 Flash: accesso esteso e sicurezza per adolescenti

Una delle funzionalità più innovative di Gemini 1.5Flash è la possibilità di caricare file direttamente sulla piattaforma per ottenere analisi e approfondimenti personalizzati. Questo rende l’AI di Google uno strumento ancora più potente e versatile. Sia per scopi personali che professionali. In più, quando si cercano informazioni su argomenti specifici, Gemini ora fornirà collegamenti a contenuti correlati. Così da facilitare un’esplorazione più approfondita del tema. Questa funzionalità non è limitata ai siti web. Ma include anche e-mail rilevanti trovate tramite l’estensione Gmail, offrendo un’esperienza di ricerca più integrata e completa.

A partire dalla prossima settimana, gli adolescenti italiani potranno accedere alla piattaforma con nuove misure di sicurezza e protezione. Ideate per garantire un uso sicuro e responsabile. L’azienda ha collaborato con esperti di tutela e sviluppo giovanile per creare politiche e tutele specifiche. Tra cui un processo di onboarding dedicato e una guida introduttiva all’intelligenza artificiale. In Italia, Google lavora con la Fondazione Mondo Digitale per supportare le competenze digitali di famiglie e scuole.

Un’altra novità è l’integrazione di Gemini con l’app GoogleMessaggi. Quest’ ultima permetterà di chattare direttamente con l’AI. La funzione è inizialmente disponibile in Svizzera e Regno Unito. Ma presto arriverà anche in Italia.

Con tutte queste novità, Gemini si conferma uno degli strumenti di IA più avanzati e accessibili sul mercato attuale. Correte a provarla!