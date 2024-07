WINDTRE ha annunciato una proroga delle sue offerte standard di telefonia mobile e fissa. L’ operatore ha infatti esteso la disponibilità delle promozioni fino al 1° settembre 2024. Questa decisione arriva in seguito alla scadenza inizialmente prevista per il 25 luglio2024. Le promo prorogate comprendono una serie di vantaggi sia per i nuovi clienti che per quelli esistenti. Il tutto con l’obiettivo di mantenere le attuali condizioni tariffarie vantaggiose. In particolare, il raddoppio dei Giga sulle soluzioni Start 5G, Super5G e Family5G sarà continuato. Allo stesso modo, la promozione IoT Smart Security Summer e le offerte di dati estivi come la SummerCard 150, 250 e Unlimited resteranno valide. In più, è confermata anche la disponibilità della nuova Internet Box pensata per i clienti stranieri.

WINDTRE: proroga delle soluzioni di rete fissa e Fiber

Per quanto riguarda la rete fissa, WINDTRE ha esteso fino al 1° settembre 2024 anche le sue offerte Super Fibra. Esse sono disponibili in tecnologie FTTC e FibraFTTH. È importante notare che, a partire dal 4 marzo, è attiva una promozione che elimina il costo di attivazione per la FTTH fino a 2,5Gbps su rete Open Fiber. Questa proposta riguarda le aree urbane principali. Essa inizialmente era valida fino al 25 luglio 2024 ma è stata estesa fino alla nuova scadenza. Ancora, le offerte Super Internet Casa in tecnologia FWA Outdoor e Indoor, insieme alla promo mobile convergente Unlimited con SuperInternetCasa, continueranno ad essere disponibili. La proroga consente ai clienti di approfittare di condizioni favorevoli per la connessione internet. Il tutto enza dover affrontare costi aggiuntivi per l’attivazione o altre spese non previste.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di visitare il sito ufficiale di WINDTRE o di contattare direttamente il servizio clienti. L’ operatore mette sempre a disposizione proposte telefoniche in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Valutatele tutte e selezionate quella che soddisfa al meglio le vostre esigenze di telefonia e connessione.