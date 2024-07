Sono trascorsi oltre due anni dall’uscita delle Prime Pixel Buds Pro di Google, ora finalmente la nota azienda si sta preparando a rilasciare la seconda generazione delle sue cuffie True wireless che ovviamente dovrebbero introdurre tantissime novità oltreché un apprezzabile miglioramento dell’audio in ascolto, stiamo parlando dunque delle Buds Pro 2 che dovrebbero arrivare anche in nuove colorazioni del tutto inedite.

Le tre colorazioni

Le colorazioni disponibili saranno quattro e saranno le seguenti: Mojito (verde menta chiaro), Porcelain (Beige chiaro), Haze (Grigio scuro, foschia) e Raspberry (lampone rosso/rosa).

Rispetto al modello precedente, poi anche la custodia sarà leggermente diversa infatti, le dimensioni saranno giusto un pochino più grandi, ciò nonostante manterranno lo stesso design con il caratteristico LED frontale, una novità importante però sarà la presenza di una griglia più prominente su ciascuna cuffia, probabilmente quest’ultima sarà utilizzata per migliorare la cancellazione attiva del rumore e la trasparenza, inoltre il design delle alette è stato rivisto per renderle meno invasive rispetto alla prima generazione.

Considerato il lungo periodo di tempo trascorso tra la prima e la seconda generazione, i miglioramenti che ci si aspetta da queste cuffie sono abbastanza alti, soprattutto dal punto di vista dell’audio che ovviamente dovrà mostrare due anni di progresso all’interno delle cuffie, come se non bastasse, viene da pensare che la custodia più grande potrebbe offrire una maggiore durata della batteria rispetto alle 31 ore dichiarate per il modello attuale, recenti Rumor parlavano infatti di una batteria da 650 mah contro gli attuali 620.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale delle nuove cuffie che potrebbe avvenire in tutta probabilità in concomitanza della presentazione della linea di smartphone pixel nove attese in autunno, ovviamente nel mentre arriveranno altri leaks che ci diranno qualcosa in più sulle nuove cuffie true wireless di Google, si tratta dunque di attendere l’arrivo di ulteriori info.