Il volantino Comet con tantissimi ferri da stiro Rowenta per esigenze diverse ti sta aspettando proprio ora. La selezione proposta di device incredibili comprende modelli di ogni tipologia, per donarti l’occasione di riuscire a vincere contro le pieghe ovunque ti trovi. Sono infatti disponibili nel volantino sia ferri compatti e portatili che device più grandi e potenti come i ferri con caldaia più professionali ed ideali quando devi stirare una montagna di vestiti e vuoi sprecare meno tempo possibile.

Per chi cerca qualcosa da portare con sé durante le vacanze ce ne sono di proposte! In particolare consigliamo da Comet lo stiratore verticale Rowenta che potrai acquistare per circa un’altra settimana, anzi meno, al costo iper competitivo di soltanto 39,90 euro. Altri modelli Rowenta sono nel volantino ed comprendono device sempre utilissimi come il Pro Style ora acquistabile ad un prezzo da favola di 119 euro ed il minuscolo, piccolissimo, ma comunque preciso, Access Steam Pocket che troverai in store e sul sito di Comet al costo stracciato di 39,90 euro. Vuoi conoscere tutte le sorprese Comet? Clicca su questo link e potrai vedere tutto ciò che lo store ha in serbo per te.