Vodafone Silver ancora disponibili: ecco fino a 200 GIGA in regalo

Il meglio che un gestore moderno possa fornire ai suoi utenti è certamente quell’offerta che stanno cercando. Ma cosa figura all’interno di una promozione mobile di ultima generazione e soprattutto tra quelle più gettonate tra gli utenti? Oggi le persone ricercano qualcosa che possa durare nel tempo fornendo grande convenienza in termini di prezzo ma non solo. Tra le peculiarità di una tariffa mobile, c’è anche la grande abbondanza di contenuti senza biasimare la qualità del servizio. Questa, intesa come servizi di rete e anche servizi in favore del cliente, è un vero vantaggio da non sottovalutare. Proprio per questo motivo ci si butta sempre su gestori del calibro di Vodafone, azienda pluripremiata e soprattutto in grado di dare i natali a tanti altri gestori che tuttora si appoggiano alle sue reti in Italia.

Le premesse c’erano tutte dopo la chiusura del 2023, momento nel quale il famoso provider è riuscito a monopolizzare il tutto. Quelle offerte viste a dicembre sono state riproposte anche durante gli scorsi mesi e prolungate per questo mese di luglio. Stiamo parlando delle Silver, promozioni mobili piene di contenuti ma soprattutto poco costose e ricche di qualità.

Vodafone batte di nuovo la concorrenza a colpo di grandi offerte: ecco le Silver

Era difficile per Vodafone fare di nuovo il vuoto ma questa volta ci è riuscita. L’azienda ha riproposto le sue tanto amate Silver che al loro interno hanno minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti.

Se la prima costa 7,99 € al mese con 100 giga in 4G, la seconda arriva a 200 giga con 9,99 € al mese.

Vodafone garantisce a tutti anche la possibilità di aumentare il numero di giga proponendo 50 giga in più solo sottoscrivendo il servizio SmartPay che è gratis. Queste offerte poi sono disponibili solo per chi proviene da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale sul mercato.