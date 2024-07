Vodafone Silver all'attacco: Iliad e i virtuali hanno perso, ecco 200 GB a 5 EURO

Come si può notare in giro per il web, si sta discutendo tantissimo della nuova gamma Silver di Vodafone, quella strapiena di opportunità. Secondo quanto riportato, al momento non ci sono offerte paragonabili in termini di contenuti, qualità e convenienza.

Vodafone vuole giocare infatti proprio su tutti questi aspetti, i quali di solito sono tipici dei gestori virtuali e di Iliad. Contro queste aziende il gestore rosso ha deciso di sfoderare tutto il suo potenziale, proponendo due offerte diverse ma entrambe della stessa linea.

Vodafone batte tutti con le sue Silver: ecco cos offrono mensilmente

Quando i gestori cominciano a fare sul serio, si vede. Le offerte disponibili nell’ultimo periodo sono diventate il principale argomento di discussione di coloro che hanno voglia di risparmiare avendo tutto. Tra i gestori più attivi non poteva che esserci anche Vodafone, azienda che infatti ha sempre dominato ma che nell’ultimo periodo ha subito qualche perdita in più.

Con le due offerte Silver il gestore vuole recuperare terreno. Entrambe hanno minuti senza limiti e 200 messaggi con la prima che offre 100 giga e la seconda 150 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 e 9,99 € al mese per chi le sceglie.

Vodafone continua a battere tutti e lo fa con le sue offerte ma sono interessanti anche i servizi che offre. Basta infatti scegliere il servizio di ricarica automatica SmartPay che ogni mese consentirà alle persone di evitare di recarsi fisicamente ad effettuare la ricarica. In questo modo si potranno aggiungere 50 giga in più ad ognuna delle due offerte sopra indicate.

Inoltre c’è da ricordare che solo per il primo mese gli utenti che selezioneranno una delle due offerte di Vodafone potranno avere uno sconto con un prezzo mensile di soli 5 €. Queste offerte mobili sono dedicate solo ed esclusivamente agli utenti che provengono da Iliad o da un gestore virtuale.