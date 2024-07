Nel corso delle prossime settimane l’operatore telefonico italiano WindTre aggiornerà il suo catalogo di smartphone. I già clienti dell’operatore potranno infatti acquistare altri due dispositivi super interessanti dotati del supporto alla connettività 5G. Una delle cose più interessanti è che questi smartphone si potranno acquistare anche con rate da zero euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, tanti nuovi smartphone acquistabili con rate da zero euro al mese

Il noto operatore telefonico italiano WindTre aggiornerà a breve il suo catalogo di smartphone acquistabili a rate. Come già accennato in apertura, gli utenti potranno acquistare tanti altri smartphone dotati del supporto alla connettività 5G e non solo. Gli utenti potranno inoltre avere questi smartphone con delle rate da zero euro al mese. Sara infatti necessario pagare soltanto un anticipo.

Tra le new entry del mese di agosto 2024, in particolare, troviamo due nuovi smartphone a marchio ZTE. Uno di questi è il nuovo ZTE Blade A75 5G. Gli utenti potranno acquistarlo in comodità con rate da zero euro al mese e pagando soltanto un anticipo di 49,99 euro. Il secondo smartphone introdotto nel catalogo dell’operatore telefonico WindTre è sempre a marchio ZTE Nubia Focus 5G.

Quest’ultimo, in particolare, sarà acquistabile sempre con rate da zero euro al mese. In questo caso, però, il costo di anticipo sarà pari a 109,99 euro. Ricordiamo comunque che, oltre a questi device, sono disponibili sul catalogo dell’operatore tanti altri smartphone interessanti. Molti di questi appartengono al marchio Motorola. Tra questi, c’è anche Motorola Moto G34 5G. Gli utenti lo potranno acquistare sempre con rate da zero euro al mese e con un anticipo di 59,99 euro. Sono comunque dei prezzi in linea con quanto offerto da dispositivi di questa fascia di prezzo.

Si tratta in ogni caso di ottimi smartphone quelli proposti in questi ultimi giorni dal noto operatore telefonico italiano WindTre. Sono occasioni davvero uniche da non lasciarsi sfuggire.